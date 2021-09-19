تيليجرام يشهد ارتفاعاً حاداً في نشاط مجرمي الإنترنت بنسبة 100%

يبدو أن هناك عدد كبير من مجرمي الإنترنت الذين يستغلون فرصة دعم تطبيق تيليجرام لميزة المحادثات المشفرة. حيث ظهرت تقارير جديدة على صحيفة Financial Times ومجموعة الاستخبارات الإلكترونية Cyberint والتي تفيد بأن تطبيق تيليجرام يشهد على ارتفاع ملحوظ في نشاط مجرمي الإنترنت.

وفقاً لما تم ذكره في التقرير، فإن تطبيق تيليجرام شهد على ارتفاع بنسبة 100% من نشاط مجرمي الإنترنت. وأضاف التقرير أن هذه الزيادة الكبيرة كانت نتيجة اتباع تطبيق واتساب لسياسة الخصوصية الجديدة.

جدير بالذكر أن سياسة الخصوصية الجديدة في تطبيق واتساب سمحت بشكل فعال بمشاركة بيانات المستخدمين مع الشركة الأم فيسبوك. وهو الأمر الذي تسبب في ارتفاع وتيرة غضب ملايين المستخدمين الذين كانوا يفضلون الاعتماد على واتساب. لاحقاً، أشار المسؤولون في واتساب أن الشركة لن تقوم بقراءة محادثات المستخدمين، ومع ذلك، هذا لم يمنع الملايين من التبديل إلى تطبيقات المراسة الأخرى.

هذا هو نفس السبب الذي ساعد تطبيق Signal في الوصول إلى القمة وازدياد قاعدة مستخدميه بعد سياسة واتساب الأخيرة. ويعتقد خبراء الأمن السيبراني أنه هو نفس السبب الذي دفع بمجرمي الإنترنت للبحث عن بدائل واتساب والانتقال إلى تطبيق تيليجرام.

وأضاف التقرير أن تطبيق تيليجرام يحتوي بالفعل على شبكة ضخمة من المتسللين العاملين في بيع وشراء البيانات المسروقة، حيث يتم بيع البيانات بداخل قنوات التطبيق والتي يمكن أن يصل عدد المشتركين فيها إلى أكثر من 10.000 مستخدم.

من الممكن أن تتضمن البيانات المسروقة على تيليجرام ما بين 300.000 إلى 600.000 بريد إلكتروني وكلمات مرور لخدمات البريد والألعاب. بالإضافة إلى ذلك فقد ازداد استخدام بعض المصطلحات المسروقة خلال العام الماضي أربعة أضعاف النسبة. ولكن هذا هو ليس كل شيء.

من الممكن أيضاً أن تشتمل البيانات المسروقة على أرقام بطاقات الائتمان ونسخ من جوازات السفر والكثير من المعلومات المالية والبرامج التعليمية وحتى الأدوات الخاصة بعمليات القرصنة.

وكان قد قام تيليجرام بإزالة القناة التي كانت تسهل عمليات التجارة الغير مشروعة في البيانات الشخصية. وأوضح المسؤولون عن تيليجرام أنهم يتخذون سياسات جديدة لإزالة جميع البيانات الشخصية التي تمت مشاركتها دون موافقة.