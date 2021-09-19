تسريبات تكشف مواصفات أحدث إصدارات سامسونج اللوحية

كشفت التسريبات الواردة من شركة سامسونج الكورية الجنوبية عن مواصفات الحاسوب اللوحي الجديد الذي تستعد الشركة لطرحه تحت اسم Galaxy Tab A8 2021.

ومن المتوقع أن يعمل الحاسوب اللوحي الجديد بمعالج Snapdragon، ونظام تشغيل أندرويد، وشاشة TFT مقاس 10.4 بوصة ودقة عرض Full HD، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية مناسبة لصور السيلفي.

وتبلغ مساحة الذاكرة الداخلية للهاتف 128 غيغا بايت قابلة للرفع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها لـ3 أو 4 غيغا بايت.

وأشارت التسريبات، إلى أن الجهاز اللوحي الجديد سيحتوي على بطارية قوية، واي فاي، بلوتوث، مستشعر للبصمات، منفذ USB، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يذكر أنّ التسريبات الواردة من شركة سامسونج أكدّت طرح الجهاز اللوحي الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 271 دولارا أمريكيا.

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