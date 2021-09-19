أول رحلة سياحية للفضاء تعود للأرض بسلام

عادت أول رحلة سياحية للفضاء إلى الأرض بسلام، بعدما قضت في الفضاء 3 أيام دارت فيها حول الأرض.

وحطت الكبسولة كرو دراغون التابعة لشركة سبيس إكس في المحيط الأطلسي، وتحديداً قبالة شواطئ فلوريدا وعلى متنها 4 أشخاص ليس من بينهم أي رائد فضاء.

ونشرت الشركة التابعة للملياردير إيلون ماسك مالك شركة تسلا مقطع فيديو على قناتها الرسمية في موقع يوتيوب، أظهرت فيه لحظة هبوط الكبسولة في مياه المحيط.

وكانت الرحلة السياحية الأولى في العالم قد أقلعت من مركز كنيدي للفضاء في كيب كنافيرال، على متن الصاروخ فالكون 9.

يشار إلى أنّ الكبسولة وصلت خلال 3 ساعات إلى ارتفاع مداري يزيد عن 585 كيلو متراً، لتتجاوز بذلك ارتفاع محطة الفضاء الدولية، والتلسكوب الفضائي هابل.

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