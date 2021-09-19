تطبيقات الأسبوع للايفون والايباد – باقة تطبيقات مفيدة وعروض مجانية لفترة محدودة!

نحن في أخبار التطبيقات وكما جرت العادة منذ أعوام طويلة نقدم لكم كل أسبوع مجموعة رائعة ومتميزة من التطبيقات التي يتم اختيارها من قبل محررينا، هذه الاختيارات هي نتيجة بحث وعمل دؤوب لتوفير التطبيقات التي تبحثون عنها دون العناء في البحث بين كم هائل في متجر آبل “آب ستور” ، فنتمنى دوماً أن تنال إعجابكم مع ملاحظة أن بعض التطبيقات تشملها عروض مجانية لوقت محدود، فسارع بتنزيلها وعدم تفويت الفرصة لأن هذه العروض قد تنتهي في أي وقت وموقع “أخبار التطبيقات” غير مسئول عن ذلك!

تطبيق Walker لتتبع النشاط البدني

هو تطبيق يقوم بتتبع النشاط البدني والحركي الخاص بك كالمشي والجري وحساب عدد الخطوات والسعرات الحرارية التي تم حرقها. التطبيق يحتوي أيضاً على مزايا أخرى مثل تنظيم الوجبات الغذائية وشرب المياه كما يضم تمارين رياضية و ويدجت للشاشة الرئيسية وغير ذلك.



السعر : مجّاني لفترة محدودة

إضغط هنا للتحميل

تطبيق gTasks لترتيب المهام اليومية

تطبيق مميز يعتمد على خدمة جوجل للمهام Google Tasks يساعدك على ترتيب وتنظيم المهام اليومية الخاصة بك وتذكيرك بها والمزامنة مع تقويم جوجل وغيرها من المزايا.

السعر : مجّاني لفترة محدودة

إضغط هنا للتحميل

تطبيق DayCalc Pro – آلة حاسبة متعددة المهام

تطبيق آلة حاسبة يتيح لك إجراء العديد من العمليات الحسابية مع دعم الكسور، وأيضاً إمكانية إضافة ملاحظات للعمليات الحسابية، وتحويل العملات والوحدات المختلفة.

السعر : مجّاني لفترة محدودة

إضغط هنا للتحميل

دردشاتي – تطبيق رائع للتعارف والبحث عن زواج!

للمقبلين على زواج أو من يبحث على زوجة. نقدم لكم تطبيق دردشاتي للتعارف الزواج والشات وهو من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج او زواج مسيار بما لا يخالف الشريعة الاسلامية ويعتبر افضل برنامج تعارف ، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي حيث يشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج والتعارف الحلال.

التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات . من مميزات التطبيق ايضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل وامكانية العثور على نتائج لمستخدمين قريبين منك .

التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا .

السعر : مجاني

إضغط هنا للتحميل

تطبيق iWoman للنساء

هو تطبيق موجه للنساء يساعدهن على تتبع الدورة الشهرية الخاصة بهن والتنبؤ بموعد قدومها ومعرفة فترات التبويض والجاهزية للحمل، وكذلك مساعدة النساء اللواتي يستخدمون وسائل منع الحمل.



السعر : مجّاني لفترة محدودة

إضغط هنا للتحميل

ويدجت الساعة والتاريخ

هو ويدجت للوقت والتاريخ يمكن إضافته للشاشة الرئيسية لعرض الساعة والتاريخ بشكل مميز وأساليب وصور وألوان مختلفة بما يتناسب مع ذوقك.

السعر : مجّاني لفترة محدودة

إضغط هنا للتحميل

ويدجت الصور Photobox Widge‪t

هو ويدجت متاح للايفون والايباد يتيح للمستخدم إضافة صورة أو مجموعة من الصور إلى الشاشة الرئيسية وتغييرها كما تريد، كما يمكنك إضافة الويدجت في الموقع الذي تريد على الشاشة والتحكم في حجمه.

السعر : مجاني لفترة محدودة