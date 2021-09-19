خبيرة ألمانية تكشف عن كمية القهوة المفيدة للجسم

أكدت خبيرة التغذية الألمانية آنا فلوجيل وجود فوائد كبيرة لتناول القهوة بشكل يومي، بشرط عدم الإفراط في تناولها.

وقالت الخبيرة الألمانية إنّ القهوة تعزّز عملية الأيض في الجسم، وتُنشط عمليات الهضم، وتقي من الإصابة بأمراض السرطان والنوع الثاني من مرض السكري.

وحددت آنا فلوجيل الكمية التي يجب تناولها يومياً من القهوة بفنجانين لـ4 فناجين فقط، وقالت إنّ الإفراط في تناولها يؤدي لحدوث مشاكل صحية.

وأوضحت أن هذه المشاكل تكمن في عدد من المتاعب الصحية كارتفاع ضغط الدم، صعوبات النوم، اضطرابات الخوف والقلق، بالإضافة لمشاكل الجهاز الهضمي.

يُذكر أنّ نصائح الخبيرة الألمانية جاءت متوافقة مع الدراسات السابقة التي أكدت فوائد شرب القهوة بشكلٍ يومي.

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