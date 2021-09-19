تطبيقات الأسبوع للاندرويد – تطبيقات رائعة وعروض حصرية مميزة لفترة محدودة!

أهلاً ومرحباً بكم جميعاً في موقع أخبار التطبيقات ومع مقالة جديدة من مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد. اليوم هو يوم مميز لنا جداً، ونعتقد أنه كذلك بالنسبة لكم، لأننا تعودنا وعودناكم معنا على أن نستعرض لكم فيه مجموعة من أفضل وأهم تطبيقات الأندرويد التي تساعدكم على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هواتفكم.

لحسن الحظ أن جميع هواتف الأندرويد أصبحت تحتوي على سعات تخزينية ضخمة تسمح بتثبيت عشرات التطبيق الجديدة في كل أسبوع، وحتى فئة الهواتف الاقتصادية أصبحت مؤهلة وقادرة على الاستفادة من هذه الميزة. ولكننا اليوم لدينا 8 تطبيقات فقط وكل تطبيق منهم يحتوي على ميزة في غاية الأهمية قد تحتاجون لها في أعمالكم اليومية وروتين حياتكم. دعونا لا نطيل عليكم المقدمات ونتناول مقالة العدد الأسبوعي الجديد من تطبيقات الأسبوع للاندرويد.

1- Clipboard Pro

ربما أغلبكم يعرف بالفعل عن الوظيفة الرائعة التي يوفرها تطبيق Clipboard من خلال قدرته على نسخ أي محتوى من على الشاشة ولصقه في المكان الذي ترغب به.

هذا الإصدار من التطبيق هو الإصدار الاحترافي المدفوع، ولكنه متاح بشكل مجاني لفترة محدودة. يمكنك الاعتماد عليه من أجل نسخ أي محتوى من على شاشة هاتفك واستخدام هذا النسخ للبحث عنه على الإنترنت أو تدوين المقالات والأبحاث والعديد من الاستخدامات الأخرى.

يحتوي التطبيق على زر عائم متواجد أعلى الشاشة بشكل دائم لكي تتمكن من استخدامه بداخل أي تطبيق أخر. يمكنه مساعدتك في عمليات النسخ الاحتياطي والبحث عن المواضيع ذات الصلة بالكلمات التي تبحث عنها والمزيد من الفوائد الأخرى.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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2- Memorize

ربما هي ليست المرة الأولى التي نتكلم فيها معكم عن إحدى تطبيقات Memorize الشهيرة. في الأساس هذا التطبيق تابع لشركة LikeCrazy وهي شركة متخصصة في أساليب تعليم اللغات الأجنبية. ستجد إصدار خاص من التطبيق لكل لغة. وبين الحين والأخر ستجد الإصدار الاحترافي المدفوع متاح بشكل مجاني.

على سبيل المثال هذا الأسبوع يتوافر الإصدار المتعلق بتعلم اللغة الإسبانية. يمكنك معرفة الكثير عن اللغة الإسبانية وتعلم المفردات والمعاني وحفظها من خلاله. هذا بالطبع إذا كنت تتمنى أو تدرس اللغة الإسبانية. ستجد العديد من فئات الكلمات التي قد تحتاج لها مثل معاني ومفردات اللغة الهامة لرجال الأعمال ولأعمال السياحة وحتى المتعلمين.

ستجد أكثر من 8600 بطاقة تساعدك على معرفة وفهم جميع المعاني الإسبانية مثل كلمات خاصة بطهو الطعام والسفر والسياحة والتسوق والأطعمة والفواكه والصحة والطبيعة والمشاعر والجسد والحيوانات والثقافة واللغة والتاريخ والعديد من الأقسام الأخرى. ببساطة شديدة هذا التطبيق هو سبيلك المثالي لتعلم اللغة الإسبانية باحتراف.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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3- Pro Mp3 player

هذا هو واحد من أفضل تطبيقات الأسبوع للاندرويد. هذا هو الإصدار الاحترافي المدفوع من مشغل الموسيقى الشهير والغني عن التعريف بالطبع Pro Mp3 player ومتاح بشكل مجاني لفترة محدودة. يحتوي على معادل صوتي “Equalizer” احترافي وعالي الجودة يسمح لك بالتلاعب في المؤثرات الصوتية بناءً على تفضيلاتك ورغبتك الشخصية. ستجد 10 نطاقات مختلفة من المؤثرات الصوتية التي يمكنك التبديل بينها.

يدعم التطبيق العديد من تنسيقات الصوت منخفضة وعالية الجودة، بدءًا من MP3 و WAV وحتى FLAC و OGG. يمكنك التعديل على مستوى الجهير الصوتي بشكل منفصل أو يمكنك اختيار الضبط بالنمط التلقائي للصوت. بالتأكيد هو مشغل صوت مميز واحترافي ولن تجد جميع مزاياه إلا في التطبيقات المدفوعة فقط، ولذلك ننصحكم بتجربته على الفور.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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4- How much can I spend

ضمن تطبيقات الأسبوع للاندرويد وجدنا أن هذا التطبيق مصمم خصيصاً لمساعدتك على موازنة مدخراتك المالية مع نفقاتك. ولكن لا تنتظر منه أن يخبرك ما هي كمية المال التي يمكنك إنفاقها، ولكنه يخبرك ما هو حجم النفقات المتوقعة في حدود الميزانية الموضوعة. لذا إذا كنت تخشى من نفاذ راتبك قبل نهاية الشهر، يجب أن تعتمد على هذا التطبيق لأنه سيحاول تنظيم نفقاتك بشكل أفضل.

يمكنك حتى سؤاله هل يمكنك تحمل شراء شيء معين في الوقت الحالي أم لا. التطبيق بسيط وسهل الاستخدام ولديه واجهة مستخدم بديهية للغاية. حيث يقوم بتقسيم المبلغ المالي الذي تدرجه على عدة أيام قبل أن تستلم راتبك التالي، وهو سيخبرك ما هو حجم النفقات التي يمكن أن تتحملها لكل يوم حتى يحين هذا الموعد. فكرة رائعة تساعدك على اتخاذ تدابيرك اللازمة ولمساعدتك على ادخار المال وعدم إنفاق المزيد منه حتى يحين موعد الراتب التالي.

باختصار شديد هو يحاول مساعدتك على موازنة حياتك المالية بشكل احترافي، وهذا في حالة أنك قررت الاعتماد عليه. الجانب السلبي الوحيد فيه أنه لا يدعم اللغة العربية.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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5- BabyBook Journal

هذا التطبيق مفقد جداً لحديثي الولادة، حيث يساعد الآباء والأمهات على مراقبة أطفالهم وتحسين قدرات الأبوة والأمومة من خلال مراقبة الطفل وتدوين أنشطته اليومية ومراقبة صحته وحالته المزاجية. سيساعدك حتى في معرفة المواعيد الصحيحة التي ينبغي عليك فيها تغيير حفاضات أطفالك وستجد بداخله معلومات كثيرة جداً تساعدك على فهم طفلك على النحو الأمثل.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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6- تطبيق للتعارف والدردشة والزواج الأشهر باللغة العربية دردشاتي!

تطبيق دردشاتي من أشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج بما لا يخالف الشريعة الاسلامية، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي تشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج الحلال، التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات.

من مميزات التطبيق ايضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل. التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين. التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالإضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا.

السعر : مجاني

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7- Video Speed Controller Pro

إذا كنت تواجه مشكلة في تغيير سرعة تشغيل الفيديو على يوتيوب أو تطبيقات البث الأخرى، فيمكنك الاعتماد على هذا التطبيق من أجل التعديل على سرعة تشغيل الفيديو بنقرة زر واحدة. بعض مقاطع الفيديو تكون بطيئة للغاية، وبعضها الأخر تكون سريعة جداً ولا نفهم منها شيء بسبب سرعتها، ولكن هذا التطبيق يعمل على أتمتة ضبط سرعة الفيديو بسهولة.

كل ما عليك فعله هو أن تقوم بتشغيل الفيديو الذي ترغب به على تطبيق يوتيوب ثم تسحب من على يسار الشاشة وستجد لوحة تحكم نشيطة تسمح لك بضبط سرعة الفيديو بنقرة زر واحدة.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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8- Missile Dude RPG

في النهاية لدينا لعبة أندرويد رائعة ومسلية جداً، والتي تُدعى إطلاق صواريخ الــ RPG. اللعبة مسلية جداً وبمرور الوقت ستجدها ممتعة إلى حد بعيد. رسومات اللعبة خفيفة ويمكنك ممارستها على أي هاتف أندرويد. الفكرة كلها تكمن في محاربة الوحوش، ويمكنك ترقية الصواريخ وتقويتها لتكون قادراً على محاربة الوحوش والزعماء الأكثر قوة وصرامة.

يمكنك حتى تكوين جيش تابع لك لمساعدتك على قتل والتصدي لهجمات الوحوش الأكثر عدداً. ستشعر أنها معركة ملحمية ومسلية جداً وخاصة أنك ستواجه العديد من الزعماء الأشد شراسة وخطورة في نهاية كل مرحلة.

السعر : مجاني لفترة محدودة