تطبيقات الأسبوع للاندرويد – تطبيقات رائعة وعروض حصرية مميزة لفترة محدودة!

أهلاً ومرحباً بكم جميعاً في موقع أخبار التطبيقات ومع مقالة جديدة من مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد. اليوم هو يوم مميز لنا جداً، ونعتقد أنه كذلك بالنسبة لكم، لأننا تعودنا وعودناكم معنا على أن نستعرض لكم فيه مجموعة من أفضل وأهم تطبيقات الأندرويد التي تساعدكم على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هواتفكم.

لحسن الحظ أن جميع هواتف الأندرويد أصبحت تحتوي على سعات تخزينية ضخمة تسمح بتثبيت عشرات التطبيق الجديدة في كل أسبوع، وحتى فئة الهواتف الاقتصادية أصبحت مؤهلة وقادرة على الاستفادة من هذه الميزة. ولكننا اليوم لدينا 8 تطبيقات فقط وكل تطبيق منهم يحتوي على ميزة في غاية الأهمية قد تحتاجون لها في أعمالكم اليومية وروتين حياتكم. دعونا لا نطيل عليكم المقدمات ونتناول مقالة العدد الأسبوعي الجديد من تطبيقات الأسبوع للاندرويد.

ربما أغلبكم يعرف بالفعل عن الوظيفة الرائعة التي يوفرها تطبيق Clipboard من خلال قدرته على نسخ أي محتوى من على الشاشة ولصقه في المكان الذي ترغب به.

هذا الإصدار من التطبيق هو الإصدار الاحترافي المدفوع، ولكنه متاح بشكل مجاني لفترة محدودة. يمكنك الاعتماد عليه من أجل نسخ أي محتوى من على شاشة هاتفك واستخدام هذا النسخ للبحث عنه على الإنترنت أو تدوين المقالات والأبحاث والعديد من الاستخدامات الأخرى.

يحتوي التطبيق على زر عائم متواجد أعلى الشاشة بشكل دائم لكي تتمكن من استخدامه بداخل أي تطبيق أخر. يمكنه مساعدتك في عمليات النسخ الاحتياطي والبحث عن المواضيع ذات الصلة بالكلمات التي تبحث عنها والمزيد من الفوائد الأخرى.

ربما هي ليست المرة الأولى التي نتكلم فيها معكم عن إحدى تطبيقات Memorize الشهيرة. في الأساس هذا التطبيق تابع لشركة LikeCrazy وهي شركة متخصصة في أساليب تعليم اللغات الأجنبية. ستجد إصدار خاص من التطبيق لكل لغة. وبين الحين والأخر ستجد الإصدار الاحترافي المدفوع متاح بشكل مجاني.

على سبيل المثال هذا الأسبوع يتوافر الإصدار المتعلق بتعلم اللغة الإسبانية. يمكنك معرفة الكثير عن اللغة الإسبانية وتعلم المفردات والمعاني وحفظها من خلاله. هذا بالطبع إذا كنت تتمنى أو تدرس اللغة الإسبانية. ستجد العديد من فئات الكلمات التي قد تحتاج لها مثل معاني ومفردات اللغة الهامة لرجال الأعمال ولأعمال السياحة وحتى المتعلمين.

ستجد أكثر من 8600 بطاقة تساعدك على معرفة وفهم جميع المعاني الإسبانية مثل كلمات خاصة بطهو الطعام والسفر والسياحة والتسوق والأطعمة والفواكه والصحة والطبيعة والمشاعر والجسد والحيوانات والثقافة واللغة والتاريخ والعديد من الأقسام الأخرى. ببساطة شديدة هذا التطبيق هو سبيلك المثالي لتعلم اللغة الإسبانية باحتراف.

هذا هو واحد من أفضل تطبيقات الأسبوع للاندرويد. هذا هو الإصدار الاحترافي المدفوع من مشغل الموسيقى الشهير والغني عن التعريف بالطبع Pro Mp3 player ومتاح بشكل مجاني لفترة محدودة. يحتوي على معادل صوتي “Equalizer” احترافي وعالي الجودة يسمح لك بالتلاعب في المؤثرات الصوتية بناءً على تفضيلاتك ورغبتك الشخصية. ستجد 10 نطاقات مختلفة من المؤثرات الصوتية التي يمكنك التبديل بينها.

يدعم التطبيق العديد من تنسيقات الصوت منخفضة وعالية الجودة، بدءًا من MP3 و WAV وحتى FLAC و OGG. يمكنك التعديل على مستوى الجهير الصوتي بشكل منفصل أو يمكنك اختيار الضبط بالنمط التلقائي للصوت. بالتأكيد هو مشغل صوت مميز واحترافي ولن تجد جميع مزاياه إلا في التطبيقات المدفوعة فقط، ولذلك ننصحكم بتجربته على الفور.

