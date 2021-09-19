مهرجان الفضائيات يُكرّم الفنانة إلهام شاهين

كرّمت إدارة مهرجان الفضائيات، الفنانة المصرية إلهام شاهين، عن مسيرتها الفنية التي قدّمت فيها مجموعة كبيرة من الأعمال الرائعة.

ونشرت الفنانة المصرية صور التكريم على حسابها الرسمي في موقع “إنستغرام”، حيث ظهرت بلباسٍ أنيق على السجادة الحمراء وهي تحمل الجائزة التي تُوّجت بها.

وحظيت صور إلهام شاهين بإعجاب متابعيها وعشاقها الذين عبّروا عن سعادتهم بالتتويج المستحق، الذي حصلت عليه الفنانة المصرية.

وكان مهرجان الفضائيات قد مَنح في دورته الـ12 جوائز عديدة لعدد كبير من النجوم أمثال حمادة هلال، نيكول سابا، أحمد زاهر، نيرمين الفقي، رنا رئيس وغيرهم.

يُذكر أنّ إلهام شاهين قد ظهرت مؤخراً في حكاية حتة مني من مسلسل زي القمر، والتي شاركها فيها كلّ من إيناس كامل، أحمد وفيق، سارة الشامي، بالإضافة لعدد آخر من الفنانين.

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