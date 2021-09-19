أمازون تقوم بحظر 600 علامة تجارية صينية من متجرها

قررت شركة أمازون الأمريكية حظر 600 علامة صينية من متجرها، بسبب حوادث احتيال ومراجعات زائفة.

وقالت أمازون إنّ العلامات المحظورة التي تنتشر في 3000 حساب للبائعين، انتهكت سياسة المراجعة المفروضة في موقع أمازون.

وأشارت إلى أنّ هذه العلامات قامت بنشر مراجعات زائفة للمنتجات بشكل متكرر، بهدف خداع العملاء.

وكانت الشركة الأمريكية قد رصدت قبل فترة مكافآت يُقدّمها البائعون للمستخدمين، بشرط ترك تقييمات إيجابية وغير حقيقة حول الخدمات التي يُقدمها المتجر.

يُذكر أنّ حملة أمازون لمعرفة المتاجر المخالفة بدأت قبل عدّة أشهر، وقامت خلالها بمراجعة منشورات آلاف العلامات التجارية الموجودة في متجرها، للتأكد من صحة التقييمات الموجودة فيها، وتطابقها مع جودة الخدمات التي تُقدمها هذه العلامات.

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