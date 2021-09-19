الشرطة الأمريكية تلقي القبض على رجل أطلق النار على كائنات فضائية!

شهدت ولاية كنتاكي الأمريكية حادثةً غريبةً وغير مألوفة، حيث قام رجل بإطلاق النار من نافذة فندق كينيلاند على موقف السيارة بحجة وجود كائنات فضائية فيه.

وقالت الشرطة الأمريكية في بياناتها إنّ صامويل ريدل البالغ من العمر 55 عاماً، قام بإطلاق النار، الأمر الذي أثار الذعر في قلوب النزلاء الذين غادروا الفندق مسرعين.

وأشارت الشرطة الأمريكية للسبب الذي دفع الرجل لإطلاق النار، وقالت إنّه ادعى رؤيته لمخلوقات فضائية في موقف السيارات.

وأكدت شرطة الولاية عدم وقوع إصابات بشرية، وأشارت لأنّ الحادث خلّف بعض الأضرار المادية، حيث اخترقت الرصاصات إحدى الغرف وأصابت بعض السيارات الموجودة في موقف السيارات.

يُذكر أنّ الشرطة الأمريكية، ألقت القبض على الرجل الذي عثرت بحوزته على مسدسين وبندقية نصف آلية.

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