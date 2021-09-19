للتغلب على الأرق عليكم بهذه الأطعمة

أكد المركز الاتحادي للتغذية إمكانية التغلب على الأرق، من خلال تناول بعض الأطعمة الغنية بالميلاتونين، والذي يُعرف باسم هرمون النوم.

وقال المركز الألماني إن هرمون النوم يعمل على خفض درجة حرارة الجسم وضغط الدم، ثم تهيئة الجسم للنوم.

ودعا المركز الألماني لتناول الأطعمة الغنية بالميلاتونين كالحليب، الفستق، البيض، الكرز، الأفوكادو، الكرانبيري، والموز في المساء، بالإضافة لمحاربة التوتر النفسي من خلال محاربة تقنيات الاسترخاء كاليوغا والتأمل.

وللحصول على نوم هادئ دعا المركز الألماني الناس لتوفير غرفة مناسبة هادئة ومظلمة، لكي يحصل الجسم على الراحة الكافية أثناء النوم، بالإضافة للابتعاد عن الأجهزة الذكية وأجهزة التلفاز قبل ساعتين من موعد الذهاب للفراش، وبررت الأمر بدور الضوء الأزرق في تثبيط الميلانونين اللازم للنوم.

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