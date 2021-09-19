مهرجان الفضائيات يُكرّم سمير غانم ودلال عبدالعزيز.. وحسن الرداد يستلم الجائزة

كرّم مهرجان الفضائيات في دورته ال12 الفنانين الراحلين سمير غانم وزوجته دلال عبدالعزيز، وأهداهما جائزة تقديراً لمسيرتهما الفنية.

ونشر الحساب الرسمي للمهرجان على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، بوستر التكريم الذي كان عبارة عن صورة تجمع الفنانين اللذين توفيا بسبب إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

واستلم درع التكريم الفنان حسن الرداد زوج إيمي، نيابةً عن زوجته وأختها دنيا، واعتذر حسن لحظة استلامه الجائزة لجميع الحاضرين عن غياب زوجته وشقيقتها، وقال إنّه كان يتمنى لو كان الفنانان الراحلان حاضرين للتكريم.

يُذكر أنّ مهرجان الفضائيات شهد مشاركة مجموعة كبيرة من النجوم أمثال هنا الزاهد، إلهام شاهين، محمد رياض، طارق الشناوي، حنان مطاوع، جميلة عوض، وغيرهم من النجوم.

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