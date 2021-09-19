عرض أول نسخة مطبوعة من الدستور الأمريكي للبيع بمزاد علني

أكدت دار سوذبير للمزادات استعدادها لطرح أول نسخة مطبوعة من الدستور الأمريكي للبيع بمزاد علني، سيقام بمنتصف أكتوبر القادم.

وأشار المسؤولون عن الدار إلى أنّ النسخة التي سيتم عرضها تُعد من النسخ النادرة للغاية، وستُعرض بالشكل الذي أقره الآباء المؤسسون للولايات المتحدة الأمريكية في فيلادلفيا عام 1787.

وقالت دار سوذبير إنّ النسخة التي تعود ملكيتها للراحل إس هوارد جولدمان، والتي اشتراها مقابل 165 ألف دولار أمريكي ستباع في الذكرى 234 لتوقيع مندوبي الولايات عليها، وتوقعت أنّ تجلب حوالي 15 ل20 مليون دولار أمريكي.

من جهةٍ أخرى قالت زوجة إس هوارد جوالدمان، إنّها ستتبرع بعائدات بيع النسخة لمؤسسة خيرية تُعنى بتعزيز فهم الجمهور للديمقراطية.

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