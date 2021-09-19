الكشف عن البوستر الرسمي لفيلم أهل الكهف

كشف الفنان المصري صبري فواز، عن البوستر الرسمي لفيلم أهل الكهف المقرر طرحه في دور السينما خلال الفترة القادمة، وعلّق على البوستر بالقول: “قريباً أهل الكهف”.

وظهر في البوستر الذي نشره الفنان المصري على حسابه الرسمي في موقع إنستغرام النجوم الذين سيعلبون أدوار البطولة أمثال خالد النبوي، محمود حميدة، ريم مصطفى، محمد ممدوح، مصطفى فهمي، وأحمد عيد.

وفيلم أهل الكهف مأخوذ عن رواية للكاتب الكبير توفيق الحكيم تحمل الاسم ذاته، وسيشارك فيه نخبة من النجوم أمثال خالد النبوي، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبر الرحمن أبو زهرة، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، أحمد فؤاد، ريم مصطفى، وغيرهم من النجوم.

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