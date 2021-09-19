مغامر فرنسي يسير على حبل لمسافة 670 متراً

شهدت مقاطع الإنترنت انتشار مقطع فيديو كان بطله المغامر الفرنسي ناثان بولين، الذي سار على حبل ارتفاعه 70 متراً لمسافة 670 متراً.

حيث قام المغامر الفرنسي بربط الحبل من برج إيفل حتى مسرح شايو في العاصمة الفرنسية باريس، ثم عمد لربط نفسه بحبل أمان وسار على الحبل وسط تصفيق الجمهور الحاضر.

وبثت إحدى القنوات الفرنسية الحدث بشكلٍ مباشر، حيث استغرق المغامر الفرنسي نصف ساعة حتى تمكن من قطع المسافة كاملةً.

وكان ناثان بولين قد حقق رقماً قياسياً عالمياً في العام 2017، بعدما سار على الحبل لمسافة كيلو متر واحد داخل المدينة.

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