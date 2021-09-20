محمد هنيدي يُثير جدلاً كبيراً بإعلانه اعتزال التمثيل

نشر الفنان المصري محمد هنيدي على حسابه الرسمي في موقع تويتر، تغريدةً مثيرةً للجدل، أعلن من خلالها عن اعتزال التمثيل.

وقال الفنان الكوميدي المشهور بتغريداته الساخرة: “قررت اعتزال التمثيل، التفرغ لمهنتي الجديدة كمطرب أفراح شعبية”.

وبعد عدّة ساعات نشر تغريدة جديدة دعا من خلالها الأشخَاص الراغبين بحجزه لأعراسهم للتواصل معه، لكي يُغنّي في أفراحهم، وطلب من عشاقه عدم السخرية من قراره الصباحي المتعلق باعتزال التمثيل.

وحظيت تغريدة هنيدي بانتشار كبير على الإنترنت، وتوقّع عشاقه أنّ يكون اعتزاله التمثيل دعابة من دعاباته التي اعتاد جمهوره عليها.

وكان النجم المصري قد حقق نجاحاً كبيراً بفيلم الإنس والنمس، الذي يتناول قصة موظف يعشق فتاة تنتمي لعالم الجن.

وفيلم الإنس والنمس من إخراج شريف عرفة، وبطولة محمد هنيدي، منى شلبي، صابرين، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، سليمان عيد، عمرو عبدالجليل وصابرين.

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