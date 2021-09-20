تسريبات تكشف مواصفات حاسوب مايكروسوفت اللوحي الجديد

كشفت مجموعة من التسريبات الواردة من شركة مايكروسوفت الأمريكية، مواصفات الحاسوب اللوحي الجديد الذي تستعد الشركة لطرحه تحت اسم Microsoft Surface GO3. ومن المتوقع أن يعمل الجهاز الجديد بمعالج Core i3-10100Y، ونظام تشغيل أندرويد.

وستزود الشركة الأمريكية هذا الجهاز بشاشة مقاس 10.5 بوصة ودقة عرض 1920*1280 بيكسل، وستضم الشاشة كاميرا أمامية بدقة 5 ميغا بيكسل، وأخرى خلفية بدقة 8 ميغا بيكسل.

ومن المتوقع أن تأتي الذاكرة الداخلية بسعة64 غيغا بايت، قابلة للرفع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 4 و8 غيغا بايت.

وسيحتوي الجهاز اللوحي الجديد على بطارية قوية، واي فاي، بلوتوث، مستشعر للبصمات، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يُذكر أنّ التسريبات أشارت إلى أنّ مايكروسوفت ستطلق الجهاز الجديد في الأسواق العالمية، بسعر يتراوح ما بين 445 و674 دولارا أمريكيا.

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