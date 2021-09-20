“بلاك فيو” تكشف عن هاتفٍ جديد مناسب للاستخدامات الشاقة

أماطت شركة بلاك فيو الصينية اللثام عن هاتفٍ جديدٍ مناسبٍ للاستخدامات الشاقة، أطلقت عليه BV6600E.

وسينبض بداخل هذا الجهاز معالج SC9863A ثماني النوى، ونظام تشغيل Android 11.

وزودت الشركة الصينية هاتفها الجديد بشاشة IPS مقاس 5.7 بوصة، ودقة عرض 1440*720 بيكسل، وستضم الشاشة كاميرا أمامية مناسبة لالتقاط صور السيلفي، وأخرى خلفية بدقة 13 ميغا بيكسل.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 32 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها لـ4 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بقوة 8580 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع والعكسي، واي فاي، بلوتوث، مستشعر للبصمات، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يُذكر أنّ الشركة الصينية لم تكشف عن سعر الهاتف الجديد، ولا عن موعد طرحه في الأسواق العالمية.

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