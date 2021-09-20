لوجيتك تُطلق سماعة ملائمة لأصحاب الرؤوس الصغيرة

رفعت شركة لوجيتك السويسرية النقاب عن سماعة جديدة ملائمة لأصحاب الرؤوس الصغيرة، أطلقت عليها G435.

وأكدت الشركة السويسرية أنّ سماعتها الجديدة ملائمة لعشاق الألعاب، وذلك بسبب وزنها الخفيف الذي يصل لـ163 غراماً فقط، الأمر الذي يُوفّر راحة كبيرة للاعبين في جلسات اللعب الطويلة.

وعمدت لوجيتك لتصميم الساعة الجديدة بطريقة تجعلها ملائمة لأصحاب الرؤوس الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة لاعتمادها على اللدائن البلاستيكية المعاد تدويرها في صناعة هيكل السماعة، وعلى أخشاب الغابة الحاصلة على شهادة FSC التي صنعت منها عبوة التغليف.

وستحتوي السماعة الجديدة على مُشغل 40 ملم، ميكرفونات Beamforming مزدوجة، وستكون قابلة للاتصال بالأجهزة الأخرى من خلال تقنية Lightspeed في نطاق تردد 2.4 غيغا هرتز.

وتتميز السماعة الجديدة بإمكانية وصلها مع الحواسيب المكتبية، وجهاز بلي ستيشن، والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

الجدير بالذكر أنّ لوجيتك ستوفر السماعة الجديدة بألوان الأصفر، الأسود، الأزرق، الأبيض، والأرجواني، وستطلقها في الأسواق مقابل 80 يورو.

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