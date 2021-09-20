كيف غيرت ابل علبة شراء ايفون 13 ؟

في كل عام تجري ابل تغييرات وتطويرات على هواتف الايفون وذلك يشمل أدق التفاصيل بما في ذلك علبة شراء الايفون التي شهدت تغييرات كبيرة في شكلها مؤخراً.

علبة شراء الايفون .. حجم أصغر!

مع هواتف ايفون 12 قررت ابل إزالة الشاحن من علبة الشراء وهذا سمح لأبل توفير مساحة إضافية داخل العلبة.

بالرغم من أن إزالة الشاحن قد أغضب الكثير من المستهلكين إلا أن هذا القرار كان له بعض الآثار الإيجابية. بالنسبة لأبل فقد سمح لها بشحن أكبر عدد ممكن من هواتف الايفون في حاوية الشحن الواحدة.

هذا فضلاً عن بعض الفوائد البيئية الأخرى مثل تقليل كميات الورق المقوى “الكارتون” المستخدم في صناعة العلب وتقليل الانبعاثات الكربونية.

علبة شراء ايفون 13 .. لا يوجد غلاف بلاستيكي!

هذا العام كنا على موعد مع تغير جديد في علبة شراء هواتف ايفون 13 وهذا يشمل إزالة الغلاف البلاستيكي الخارجي للعلبة.

بدلاً من الغلاف البلاستيكي، سوف تقوم ابل بإضافة شريط ورقي يحكم إغلاق العلبة وعند نزعه يتم فتح العلبة مباشرة.

هذه الطريقة سوف تجعل عملية فتح علبة الايفون أكثر سهولة وأكثر أناقة من ذي قبل، كما أن لها أيضاً بعض الفوائد البيئية.

ابل قالت أنه بإزالة الغلاف البلاستيكي من علبة الشراء الخاصة بهواتف ايفون 13 سوف تقل النفايات البلاستيكية بما يُقدر بنحو 600 طن من البلاستيك تضر البيئة ويصعب إعادة تدويرها.

من المهم جداً للشركات التقنية الاهتمام بالجوانب البيئية في تصنيع منتجاتهم وأخذ مبادئ الحفاظ على البيئة وإعادة التدوير على محمل الجد.