يبدو أن شركة سامسونج تعتزم إطلاق إصدار تجريبي من اندرويد 12 لهواتف جالكسي S21 خلال وقت قريب، مع العلم أننا أصبحنا على بُعد أسابيع قليلة جداً من أن يكون الإصدار النهائي من اندرويد 12 متاحاً بالفعل لهواتف شركة جوجل Google Pixel.

تدعي شركة سامسونج أنها تمكنت من طرح إصدارات تجريبية في وقت مبكر من عام 2021. وستبدأ مرحلة التسجيل في البرنامج بدءًا من يوم 14 سبتمبر.

في البداية سيحتاج المستخدمون لضرورة التسجيل في تطبيق Samsung Members إذا كانوا يرغبون في تجربة الإصدار التجريبي من اندرويد 12، ولكن ستكون عدد النسخ المتاحة للتجربة محدودة جداً، بالإضافة إلى ذلك فهي ليست متاحة خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

جدير بالذكر أن الإصدار التجريبي يستند على واجهة One UI 4.0 الخاصة بشركة سامسونج وهذه الواجهة تستند على نظام أندرويد 12. بالتأكيد هذه الخطوة كانت ضرورية لشركة سامسونج لأن أحد أبرز سمات أندرويد 12 هي واجهة المستخدم الجديدة والعديد من العناصر المختلفة في مظهره الرئيسي.

لقد رأينا بوضوح هذه الاختلافات على هواتف جوجل Pixel، حيث تبدو جميع الأزرار أصبحت أكبر حجماً، ويتم تغيير الألوان ديناميكياً بناءً على الخلفيات المستخدمة على الهاتف، وهذا هو النمط الجديد الذي أطلقت عليه شركة جوجل نمط Material You.

حتى الآن لا نعلم كيف ستبدو واجهة One UI 4.0 المستندة على نظام أندرويد 12. لحسن الحظ أن واجهة مستخدم One UI تحتوي بالفعل على عدد كبير من السمات المختلفة.

من المتوقع أن تعتمد شركة سامسونج على خيارات السمات، ونظام المؤشرات المرئية عندما يكون الميكروفون أو تكون الكاميرا قيد التشغيل. بالإضافة إلى ذلك ستكون هناك مجموعة جديدة من الأزرار المسؤولة عن إيقاف تلك المستشعرات بالتحديد.

إذا نظرنا إلى الصورة الأولى ستلاحظ أن أدوات سامسونج الافتراضية تبدو بشكل نظيف ولديها زوايا مستديرة كبيرة ولكنها ليست بنفس حجم أدوات جوجل الجديدة.

في الواقع لا نعلم كيف ستبدو واجهة Material You الجديدة على جميع الهواتف الذكية الغير تابعة لشركة جوجل. سامسونج كانت من الشركات المتمسكة باللمسات الجمالية على مدار سنوات طويلة، ولكنها كانت تعتمد دائماً على المساحات البيضاء الأكبر والخطوط ألأكثر سُمكاً من خطوط جوجل الافتراضية.