تسريبات Android 12.1 – جوجل تعمل على هاتف بيكسل جديد قابلي للطي!

من المحتمل أن نرى هاتف بيكسل جديد قابل للطي من شركة جوجل، وهذا نتيجة ظهور العديد من التسريبات في أكثر من مصدر واحد. المعلومات التي وردت إلينا تلمح بطريقة غير مباشرة إلى أن شركة جوجل تستعد بالفعل لإطلاق هاتف بيكسل جديد قابل للطي.

على الرغم أننا لا نعلم ما هو اسم الهاتف بالضبط، ولكن بغض النظر عن الاسم، فهذا الهاتف سيكون أول هاتف لشركة جوجل في منافسة Galaxy Z Fold 3.

تفاصيل عن أندرويد 12.1 تحمل المزيد من الأدلة

بناءً على المعلومات الصادرة عن معظم المصادر التقنية فإن نظام جوجل الجديد – Android 12 قادم يوم 4 أكتوبر، ولكن يبدو أن الشركة تخطط لإطلاق أندرويد 12.1 أيضاً لاحقاً خلال العام الحالي. وسيتشمل التحديث الجديد من النظام على تحسينات هائلة متعلقة فقط بالهواتف الذكية القابلة للطي.

على سبيل المثال ميزة “شريط المهام” المخفية في إصدار Android 12 Developer Preview 2 والتي لم تتلقى أي تحسينات حقيقية منذ ذلك الحين ولم يتم إحضارها إلى المقدمة أو وسط الشاشة.

وفقاً لمنتدى مطوري XDA فمن المحتمل أن شركة جوجل تعمل على هذه الميزة بالتحديد من أجل الأجهزة ذات الشاشات الكبيرة مثل الهواتف الذكية القابلة للطي أو من أجل الأجهزة اللوحية، والتي من شأنها أن توفر العديد من العناصر في الشاشة الرئيسية. وأضاف المصدر أن هذه الميزة ستكون شبه جاهزة بالفعل في إصدار أندرويد 12.1.

في حين أن الأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام أندرويد لا تحظى بشعبية كبيرة في الوقت الحالي، إلا أن شعبية الهواتف القابلة للطي في تزايد مستمر.

ميزة شريط المهام المخفية تركز على العناصر الظاهرة في الشاشات القابلة للطي

تحتوي قاعدة رموز AOSP الداخلية في جوجل على عدد كبير من التحسينات لميزة شريط المهام المخفية. حيث يوضح البرنامج التعليمي أنك ستكون قادراً على تشغيل تطبيقين في وقت واحد في عرض الشاشة المنقسمة من خلال سحب أيقونة التطبيق إلى الجانب الأخر من الشاشة.

بالإضافة إلى ذلك ستكون قادراً على إخفاء شريط المهام بنقرة واحدة من خلال النقر عليه مطولاً، كما وستكون قادراً على إضافة أيقونات التطبيقات التي تحتاجها إلى شريط المهام.