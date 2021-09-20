لشحن المناعة.. أهم 3 فيتامينات ومعادن يحتاجها الجسم قبل الشتاء

وتجدر الإشارة في هذا المجال إلى نوعين من الفيتامينات ومعدن واحد، وهو ما نستحق اعتماده كثيرا، خصوصا هذه الأيام، بحسب موقع WALLA.:
فيتامين c
يساهم فيتامين سي في عمل الجسم بشكل عام وفي تقوية جهاز المناعة بشكل خاص ومن المهم بشكل خاص تقويته خلال فصل الشتاء.
فيتامين D
نصت وثيقة إرشادية أصدرتها وزارة الصحة الإسرائيلية منذ حوالي عام على أن فيتامين د ضروري لتقوية جهاز المناعة.
توصلت التحقيقات الوبائية إلى وجود علاقة بين نقص فيتامين د والآثار السلبية على العدوى والمراضة في التهابات الجهاز التنفسي.
لذلك، فإن التوصية هي تناول 800-1000 وحدة دولية (IU) من فيتامين د يوميا للأشخاص ذوي الوزن الطبيعي، و2000 وحدة دولية يوميا للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن. عندما تغرب الشمس ويقترب الشتاء، تصبح هذه التوصية ذات أهمية خاصة.
الزنك
قلة تناول الزنك الموجود في اللحوم والبقوليات والمكسرات على سبيل المثال، يمكن أن تضر بجهاز المناعة وتترك الجسم ضعيفا في مواجهة الشتاء. في المقابل، قد تساهم مكملات الزنك في التعافي بشكل أسرع، خاصة في سن الشيخوخة.
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