النظرة الأولى على تابلت الفئة الاقتصادية من سامسونج – جالكسي Tap A8

من المحتمل أن تقوم سامسونج بالإعلان عن جهاز لوحي جديد “جالكسي Tap A8” بنظام أندرويد خلال وقت قريب ليكون خليفة لتابلت العام الماضي جالكسي Tab A7 10.4 والذي يعد واحداً من أفضل الحواسيب اللوحية رخيصة الثمن التي تعمل بنظام أندرويد.

ظهرت مؤخراً بعض الصور المسربة لجهاز جالكسي Tap A8، جنباً إلى جنب مع بعض المواصفات الرئيسية الخاصة بالجهاز على حساب Steve Hemmerstoffer على موقع تويتر وكذلك على موقع 91Mobile.

من خلال العروض المسربة يبدو أنه لا يوجد اختلاف جديد في تصميم جهاز جالكسي Tap A8، حيث يمتاز تماماً مثل الجيل الماضي بهيكل معدني مع حواف سميكة حول الشاشة. من خلال الصور فإن الجهاز يحتوي على كاميرا واحدة في الخلف. بينما توجد أزرار الصوت على الجانب الأيمن بجانب مستشعر بصمات الأصابع.

للأسف ليس لدينا الكثير لنقوله هنا. من خلال الشائعات فإن الجهاز يحتوي على شاشة قياس 10.4 بوصة بدقة +FHD أيضاً مثل تابلت A7 10.4.

الجهاز مزود بكاميرا خلفية بدقة 8 ميجابيكسل مع وجود 4 مكبرات صوتية داعمة لتقنية Dolby Atmos وهناك وجود لمقبس سماعة الرأس 3.5 مم واتصال LTE اختياري. هذا هو كل شيء حتى الآن.

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من المتوقع أن يتم تزويد التابلت بواجهة One UI 3.1 المستندة على بنية نظام أندرويد 11.

في الحقيقة، قد لا يكون جهاز جالكسي Tap A8 هو التابلت الوحيد الذي تعمل عليه شركة سامسونج في الوقت الحالي. حيث من المتوقع أيضاً أن تطلق الشركة جهاز جالكسي Tap S8 في مطلع العام المقبل.

من المحتمل أن يحتوي تابلت جالكسي Tap S8 على شريحة سامسونج المتوقع إطلاقها للجيل التالي Exynos 2200 والتي تحتوي على وحدة المعالجة الرسومية AMD mRDNA.

أيضاً من المفترض أن يكون هناك تواجد لطراز Ultra جديد بشاشة 14.6 بوصة.

للأسف الحواسيب اللوحية التي تعمل بنظام أندرويد تواجه صعوبة لإثبات نفسها في هذا السوق في ظل تواجد حواسيب شركة آبل اللوحية. ولكن من الممكن أن يتغير هذا الأمر في المستقبل القريب، خاصة وأن شريحة Exynos 2200 ستوفر تجربة رسومية مذهلة وممتعة في نفس الوقت.