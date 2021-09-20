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سحب فيلم 30 مارس من دور العرض السينمائي لهذا السبب

تم النشر منذُ 53 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قام المنتج جابر خوري بسحب فيلم 30 مارس من جميع دور العرض السينمائية التي يشرف على إدارتها بسبب ضعف إيراداته، وعدم إقبال الجماهير عليه.

وكان الفيلم الذي يلعب بطولته الفنان أحمد الفيشاوي قد عرف مشاكل عديدة قبل طرحه، حيث قامت الشركة المنتجة بإلغاء العرض الخاص له.

وأشارت مصادر صحفية لأنّ الفيلم واجه حالة من التعتيم، فلم تقم الشركة المنتجة بأي احتفال بمناسبة إطلاقه، ولم تقدم له الدعاية اللازمة مقارنةً بغيره من الأفلام.

وكان الفيلم قد تذيل قائمة الإيرادات، حيث لم تتجاوز إيراداته حاجز 85 ألف جنيه مصري يومياً.

وفيلم 30 مارس من إخراج خالد موسى وبطولة أحمد الفيشاوي، دنيا الشربيني، صبري فواز، ندى موسى، خالد الصاوي، وغيرهم.

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قناة 218 الليبية

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