محمد هنيدي يتحدى فاندام تحت سفح أهرامات الجيزة

واصل محمد هنيدي إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، فبعد إعلانه اعتزاله فاجأ هنيدي متابعيه بدعوته النجم العالمي فاندام لمباراة قتالية تحت سفح أهرامات الجيزة.

وقال هنيدي في منشورٍ نشره على حسابه الرسمي في موقع فيس بوك بأنّه عند كلامه بتحدي نجم أفلام الحركة العالمية بقفص “هيل إن سل”، وأوضح بأنّ شرطه الوحيد لقتال فاندام بأنّ يكون مربوط اليدين.

من جانبه رد فاندام على تحدي هنيدي من خلال منشورٍ قال فيه: تلقيت دعوة مباراة داخل قفص هيل إن سل من أعظم كوميديان في الشرق الأوسط، وطلب من عشاقه إبداء رأيهم في مسألته قبول التحدي أو رفضه.

رد فاندام دفع هنيدي لكتابة منشور قال فيه: نحنا رجال أتينا من قعر الجيح، ويبدو أننّا سنعود إليه في إشارة لعدم قدرته على مواجهة فاندام، ليقوم فاندام بصورة من فيلمه وش إجرام وعلّق عليه بالقول كم هو خطير أستاذ هنيدي.

يذكر أنّ النجم المصري حقق نجاحاً كبيراً في فيلمه الأخير الإنس والنمس، والذي حصد إيرادات كبيرة في دور السينما والمصرية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية