كعكة من الحرب العالمية الثانية تثير حيرة العلماء

شهدت مدينة لوبيك الواقعة في شمال ألمانيا اكتشافاً مثيراً، حيث عثر العلماء على كعكة يعود تاريخها للعام 1942.

وقال العلماء بأنّ بعض الأشخاص عثروا على الكعكة أثناء قيامهم بعملية تنقيب في البلدة القديمة في لوبيك، وأشاروا لأنّ الكعكة بدت بشكلٍ جيد رغم مرور 79 عاماً على صناعتها

وعبّر العلماء عن دهشتهم من قدرة الكعكة على الصمود رغم تعرض المدينة للقصف في العام 1942، ورغم الحريق الذي ضربها بعد القصف.

من جهةٍ أكدّ رئيس قسم الآثار في لوبيك قيام فريق من المختصين بتنظيف الكعكة من الأوساخ تمهيداً لحفظها.

يذكر أنّ هذا الاكتشاف يعد فريداً من نوعه على الصعيد الوطني الألماني، إذ لم يسبق اكتشاف أشياء مماثلة في المدن المجاورة كهامبورغ ودرسدن اللتين تضررتا كثيراً بسبب القصف.

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