“القاهرة السينمائي” يمنح جائزة التميز للفنان كريم عبدالعزيز

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي -الاثنين- أنه سيمنح جائزة فاتن حمامة للتميز هذا العام للممثل المصري كريم عبد العزيز.

تلتأم الدورة 43 من المهرجان في الفترة من 26 نوفمبر المقبل إلى الخامس من ديسمبر. وبالنسبة لجائزة التميز فقد سبق عبدالعزيز إلى هذه الجائزة التي تقدّم للأجيال الشابة من الفنانين مجموعة من أبناء جيله، أبرزهم منى زكي ومنة شلبي وأحمد حلمي.

وأوضح السيناريست والمنتج محمد حفظي رئيس المهرجان، أن المهرجان “يحرص دائما على تكريم النماذج التي تجمع في مسيرتها بين الموهبة والجماهيرية والعطاء للسينما، وهو ما ينطبق على النجم كريم عبد العزيز”، مضيفاً أن مشوار عبد العزيز الممتد منذ 20 عاما مليء بأدوار الكوميديا والأكشن والإثارة والرعب والرومانسية، ونجح في ذلك باقتدار وفاجأنا أحيانا باختياراته الجريئة، وليس صدفة أنه ضمن النجوم الأعلى إيرادا في تاريخ السينما المصرية.

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