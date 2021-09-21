امرأة من فلوريدا تعثر على كلبها المفقود منذ عام.. عبر “فيس بوك”

تم لم شمل كلب يبلغ من العمر 15 عامًا فُقد من منزل مالكه في فلوريدا مع المرأة التي تملكه بعد عام تقريبًا عندما اكتشفت صورته على صفحة وسائل التواصل الاجتماعي لإنقاذ الحيوانات.

قالت ليزا راولرسون إنها كانت تعيش في منزل ريفي في ويست بالم بيتش في أكتوبر 2020 عندما هرب كلبها سباركي، البالغ من العمر 15 عامًا، عبر بوابة تركت مفتوحة عن طريق الخطأ.

وأضافت راولرسون لمحطة WPTV: “قبل أن نلاحظ ما حدث، اكتشفنا أنه قد رحل”.

وأشارت إلى أن العائلة بدأت تخشى بعد أسبوعين من أن سباركي لم يعد على قيد الحياة.

وقالت راولرسون: “لقد اعتقدنا إلى حد كبير أنه وافته المنية، كان الأمر محزنًا لأنه كان جزءًا منا وكنا نتحدث عنه كل يوم”.

وأردفت أنه لم تكن هناك أي إشارة إلى مكان حيوانها الأليف منذ فترة طويلة حتى اكتشفت مؤخرًا كلبًا مألوفًا على صفحة Sunshine State Westie Rescue على “فيس بوك”.

وتم إحضار سباركي إلى ملجأ باعتباره ضالًا وتدخلت فرق الإنقاذ لمنع القتل الرحيم للكلب.

قال المسؤولون إن سباركي كانت لديه شريحة إلكترونية ، لكن الشريحة غير مسجلة، لذا لم يتمكنوا من الحصول على معلومات عن مالكها.

تم لم شمل راولرسون وسباركي بعد 331 يومًا من هروب الكلب.

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