هواتف ايفون 14 القادمة – هل نقول وداعاً للنوتش في الشاشة؟

أعلنت ابل عن هواتف ايفون 13 منذ أيام ولم يختلف تصميمها عن الإصدارات السابقة إلا في بعض الأشياء الطفيفة، ولا تزال السمات العامة كما هي وعلى رأسها النتوء العلوي للشاشة أو النوتش.

في هواتف ايفون 13 قامت ابل بتقليل حجم النوتش بنسبة 20% مقارنة بهواتف ايفون 12. اختلاف بسيط قد يكون غير ملحوظ بالأساس.

اليوم بدأ الحديث عن ايفون 14 مبكراً وبدأ مسلسل الشائعات لكن يعود مصدرها للسيد Ming-Chi Kuo أحد أشهر مسربي منتجات ابل وأكثرهم موثوقية.

يقول Ming-Chi Kuo إن ابل قد اتخذت قرارها بشأن إزالة النوتش من هواتف ايفون 14 القادمة نهاية العام المقبل.

على الأقل سوف تتبع ابل تصميماً جديداً يستبدل نوتش الشاشة بثقب للكاميرا، وهو تصميم بات مألوفاً في الكثير من الهواتف الذكية.

هذا أيضاً سوف يجبر ابل على تغييرات أخرى مثل التخلي عن مستشعر التعرف على الوجه Face ID وإضافة مستشعر بصمات في الشاشة.

ولأن ابل لا تعطي كل شيء دفعة واحدة، فسوف تقتصر هذه التغييرات على إصدارات برو من هواتف ايفون 14 في حين ستظل ابل معتمدة على تصميم النوتش في الإصدارات الأخرى على الأقل للعام المقبل.

ابل أيضاً من المتوقع أن تضيف كاميرا رئيسية لهواتف ايفون 14 بدقة 48 ميجابكسل مقارنةً بـ 12 ميجابكسل في الإصدارات الحالية.

هذا قد يكون تغيراً أيضاً في سياسة ابل التي كانت تعتمد دقة 12 ميجابكسل منذ سنوات مع الاهتمام بجوانب أخرى مثل تطوير فتحة العدسة والمستشعر ومعالجة الصور.