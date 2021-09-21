شائعات – هاتف جالكسي A73 قد يحتوي على مستشعر بدقة 108 ميجابيكسل ومعالج Snapdragon 730 5G

أفاد تقرير جديد صادر عن الموقع التقني الشهير في كوريا الجنوبية The Elec بأن هاتف جالكسي A73 سوف يحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابيكسل.

ربما الأمر ليس غريباً، فكاميرا كل من جالكسي S20 Ultra وجالكسي S21 Ultra تعتمدان بالفعل على مستشعر 108 مبيجابيكسل. ولكن نقطة الخلاف هنا أنه تم تحديث المستشعر في هاتف جالكسي S21 ليكون باسم ISOCELL HM3 المُحسن. على كل حال هي مجرد شائعات وليست أخبار مؤكدة.

مواصفات هاتف جالكسي A73

بناءً على ما ورد في التقرير فمن المحتمل أن يحتوي الهاتف على معالج Snapdragon 730 ومستشعر الكاميرا الرئيسي بدقة 108 بيكسل طراز Electro-Mechanics من تصنيع شركة سامسونج و MCNEX. جدير بالذكر أن هناك مستشعر أخر بدقة 108 ميجابيكسل وهو Partron ولكنه لا يدعم تقنية التثبيت البصري OIS.

سيكون هناك أكثر من خيار واحد من سعة ذاكرة الوصول العشوائي (الرامات) حيث سيكون هناك طراز بسعة 6 جيجابايت وأخر بسعة 8 جيجابايت، جنباً إلى جنب مع مساحة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.

على مر السنين كانت تحاول شركة سامسونج توفير كاميرات احترافية وعالية الجودة من أجل هواتف سلسلة Galaxy A، ويبدو أنها تضع رهانها على هاتف جالكسي A73 وهو الشيء الذي دفعها بالتضحية وتوفير مستشعر بدقة 108 ميجابيكسل من أجله.

أيضاً كانت قد أفادت بعض الشائعات إلى أن الشركة تريد توفير تقنية OIS في جميع هواتف سلسلة Galaxy A خلال عام 2022. لذا قد نرى بالفعل مستشعر 108 ميجابيكسل في أكثر من هاتف واحد وليس في هاتف جالكسي A73 فقط.

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على كل حال مازال يبعدنا عن إطلاق هواتف جالكسي A الجديدة عدة أشهر، وبدون شك شركة سامسونج من أبرز الشركات المصنعة لهواتف الأندرويد التي تضع كامل تركيزها على هواتف الفئة المتوسطة لأنها على يقين تام بأنها الفئة الوحيدة القادرة على تحقيق أفضل عائد من الأرباح.

في الوقت الحالي يعتبر كل من Galaxy A02s و Galaxy A12 إحدى أفضل هواتف سامسونج الموجهة لأصحاب الميزانيات المحدودة. بينما يتصدر المشهد كل من Galaxy A32 و Galaxy A42 و Galaxy A52 بفضل دعم اتصال شبكات الجيل الخامس.