بقايا “مدينة الأشباح” تظهر من خزان “يوتا” المنكوب بالجفاف

أدت ظروف الجفاف في خزان ولاية “يوتا” الأمريكية إلى الكشف عن جزء غير عادي من تاريخ الولاية، حيث ظهرت آثار لبقايا “مدينة أشباح”.

وقالت إدارة متنزهات ولاية يوتا إن خزان روكبورت، الواقع في Rockport State Park في مقاطعة سوميت، قد تراجعت سعته إلى 26 ٪، مما أدى إلى ظهور بقايا مدينة روكبورت من الماء، وذلك لأول مرة منذ سنوات.

وقال ديفون ديوي، مصور الطائرات بدون طيار في ولاية يوتا والذي زار الخزان: “كان من المثير حقًا أن تقف عند منظر للخزان وأن ترى آثارًا باهتة لأساسات منازل قديمة وطريق أسفله حيث تكون المياه في العادة”.

وأضاف أن بقايا البلدة السابقة أكثر وضوحًا من وجهة نظر جوية.

وأردف “ديوي”: المنطقة بأكملها مسطحة، لذا على الرغم من أن الأساسات قديمة وذهبت في الغالب؛ لا يزال بإمكانك رؤيتها بوضوح إذا كنت تعرف المكان الذي تبحث فيه”.

وتابع: “استخدام طائرة بدون طيار للحصول على منظور أعلى ساعد في معرفة مكان الهياكل التي كانت قائمة قبل أكثر من 70 عامًا”.

وقالت إدارة متنزهات ولاية يوتا إن روكبورت كانت مدينة تنبض بالحياة في عام 1860، ولم يتجاوز عدد من يعيشون فيها 200 ساكن قبل أن يتم التخلي عن المنطقة في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي لمشروع سد وانشيب، الذي أنشأ الخزان.

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