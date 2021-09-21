“كورونا” ينهي حياة “عدوّة الكمامات واللقاح”

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الغربية خبر وفاة كريستين لوري، 40 عامًا، وهي أم لأربعة أولاد بعد إصابتها بفيروس “كورونا”.

عُرفت “لوري”، المقيمة في إسكالون، ولاية كاليفورنيا الأميركية، بمُناهضتها لإجراءات الوقاية المتخذة للحماية من الإصابة بفيروس” كورونا”.

وظهرت مرارًا في صور ومنشورات عدة على صفحتها في “فيس بوك”، مع عبارات ضد استخدام الكمامات وضد تلقي اللقاحات الخاصة بـ”كورونا”، وضد الإجراءات الحكومية كافة التي اتخذت في الولاية.

توفيت لوري في 15 سبتمبر الجاري بعد إصابتها بالفيروس، لتَخسر معركتها التي قادتها ضد الوقاية منه، ولتكون ضحية من ضحايا عدم الاعتراف بخطورته.

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