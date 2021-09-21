أختان من اليابان تدخلان “غينيس” كأكبر التوائم في العالم بعمر 107

دخلت أختان من اليابان مولودتان في عام 1913 موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية، لأقدم توأمين متطابقين يعيشان في سنّ 107 سنوات و 300 يوم.

قالت منظمة حفظ الأرقام القياسية إن أومينو سومياما وكوم كوداما ، اللتيْن ولدتا في جزيرة شودو بمحافظة كاجاوا، في الخامس من نوفمبر عام 1913 ، قد وضعتا اسميهما في “غينيس” للأرقام القياسية عندما تم التحقق من عمريْهما في الأول من سبتمبر.

تم تقديم شهادات التوأم، اللتين تعيشان في دور رعاية منفصلة ، عبر البريد بسبب جائحة كوفيد-19.

كان الرقم القياسي قد احتفظ به سابقًا أخوان مقيمان في اليابان هما كين ناريتا وجين كاني. توفي كين ناريتا عن عمر يناهز 107 سنوات ، 175 يومًا في عام 2000.

قال العاملون في مجال الرعاية المنزلية إن سومياما أصبحت عاطفية وكانت تبكي عندما قدمت لها الشهادة.

وقالت “غينيس” إن كوداما، التي كانت ذاكرتها تتدهور ، لم تستطع فهم أهمية الشهادة.

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