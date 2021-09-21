هل سيحصل هاتفك على اندرويد 12؟ إليكم جميع الهواتف المدعومة وموعد الطرح!

أطلقت شركة جوجل الإصدار التجريبي النهائي من اندرويد 12، مما يعني أن الإصدار النهائي المستقر من نظام أندرويد 12 في طريقه إلينا. جميع التوقعات تشير إلى أن الرابع من أكتوبر المقبل هو الموعد المحدد لإطلاق النظام الجديد.

في نفس الوقت أطلقت بعض الشركات المصنعة الإصدارات التجريبية من واجهات المستخدم الجديدة، مثل One UI 4.0 و OxygenOS 12 المستندة على بنية اندرويد 12. وهذا يعني أن جميع الشركات المصنعة لهواتف الأندرويد مشغولين بالفعل في تطوير ودمج المزايا الجديدة في واجهات الاستخدام الخاصة بهم.

ولكنك جئت إلينا لتعرف ما إذا كان هاتفك مدعوم من نظام أندرويد 12 أم لا، أليس كذلك؟ في الحقيقة لم تعلن جميع الشركات بشكل رسمي حتى الآن ما هي الهواتف المدعومة من نظام جوجل الجديد، ولكن بناءً على رأيناه خلال الأعوام الماضية، يمكننا توقع قائمة الهواتف المدعومة لنظام أندرويد 12 لجميع الشركات بسهولة.

بطبيعة الحال ستحصل جميع الهواتف الرائدة الرئيسية على الإصدار النهائي من أندرويد 12 بحلول نهاية عام 2021، بينما ستحلق بها هواتف الفئة المتوسطة والاقتصادية بدءاً من عام 2022 وحتى منتصف العام. والآن إليكم قائمة الهواتف التي نتوقع حصولها على النظام الجديد.

هواتف Google Pixel

سيتمكن مالكي هواتف جوجل بيكسل من الحصول على الإصدار النهائي من نظام اندرويد 12 يوم إطلاقه رسمياً. وبناءً على التوقعات التي وردت إلينا فإن الرابع من أكتوبر المقبل هو الموعد المحدد. لذا، نتوقع أن التحديث سيصل إلى هواتف Pixel 3 وما بعدها. وهذه هي قائمة بجميع هواتف جوجل بيكسل التي ستحصل على اندرويد 12:

Pixel 3

Pixel 3 XL

Pixel 3a

Pixel 3a XL

PixelPixel 4 XL

Pixel 4a

Pixel 4a 5G

Pixel 5

Pixel 5a

Pixel 6

هواتف Samsung Galaxy

وصل الإصدار التجريبي من واجهة One UI 4.0 المستندة على نظام أندرويد 12 إلى هواتف جالكسي S21، ولكننا نتوقع أن تصل الواجهة الجديدة إلى الرائد الأقدم مثل جالكسي S20s أيضاً. وهذه هي قائمة الهواتف المتوقع حصولها على أندرويد 12 من شركة سامسونج:

Galaxy S21 / S21 Plus / S21 Ultra

Galaxy S20 / S20 Plus / S20 Ultra / S20 FE

Galaxy S10 / S10 Plus / S10 Ultra / S10 Lite / S10e

Galaxy Note 20 / S20 Ultra

Galaxy Note 10 / Note 10 Plus | Note 10 Lite

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Flip

Galaxy Fold

Galaxy A72

Galaxy A52s

Galaxy A52

Galaxy A42

Galaxy A32

Galaxy A22

Galaxy A12

Galaxy A02s

Galaxy A02

Galaxy A71

Galaxy A51

Galaxy A41

Galaxy A31

Galaxy A21s

Galaxy A21

Galaxy A11

Galaxy A03s

Galaxy A Quantum

Galaxy M62

Galaxy M42

Galaxy M32

Galaxy M12

Galaxy M02s

Galaxy M02

Galaxy M51

Galaxy M31s

Galaxy M31 Prime

Galaxy M21s

Galaxy M21

Galaxy M11

Galaxy M01s

Galaxy M01

Galaxy F62

Galaxy F52 5G

Galaxy F22

Galaxy F12

Galaxy F02s

Galaxy F41

Galaxy XCover 5

Galaxy XCover Pro

هواتف OnePlus

في الوقت الحالي يتم اختبار الإصدار التجريبي المغلق على كل من OnePlus 9 و OnePlus 9 Pro، ومن المتوقع أن يتم طرح الإصدار التجريبي للمستهلك خلال نهاية سبتمبر أو بداية أكتوبر القادم. وبناءً على الخريطة التي كانت تتبعها شركة OnePlus، فمن المتوقع أن تتلقى هذه الهواتف الإصدار النهائي من اندرويد 12 خلال نهاية العام الحالي. وإليكم قائمة هواتف OnePlus المتوقع حصولها على اندرويد 12:

OnePlus 7

OnePlus 7 Pro / 7 Pro 5G

OnePlus 7T

OnePlus 7T Pro / 7T Pro McLaren

OnePlus 8

OnePlus 8 Pro

OnePlus 8T

OnePlus 9

OnePlus 9 Pro

OnePlus 9R

OnePlus 9 RT

OnePlus Nord

OnePlus Nord CE

OnePlus Nord 2

OnePlus Nord N200

هواتف Oppo

من المتوقع أن تبدأ واجهة ColorOS 12 في الوصول إلى سلسلة Find X3 في أوائل شهر أكتوبر. وبناءً على التسريبات، فمن المحتمل أن يصل التحديث الجديد إلى أكثر من 100 هاتف من شركة أوبو. وهذه هي القائمة المتوقعة من هواتف الشركة التي ستحصل على اندرويد 12:

Find X3 / Find X3 Pro / Find X3 Neo / Find X3 Lite

Find X2 / Find X2 Pro / Find X2 Neo / Find X2 Lite

Reno 6 / Reno 6 Pro / Reno 6 Pro+ / Reno 6Z

Reno 5 / Reno 5 Pro / Reno 5 Pro+ / Reno 5 Lite / Reno 5K / Reno 5F

Reno 4 / Reno 4 Pro / Reno 4F / Reno 4Z / Reno 4 Lite / Reno 4 SE

Reno 3 / Reno 3 Pro

OPPO A95 / OPPO A94 / OPPO A93 / OPPO A93s

OPPO A74 / OPPO A73 / OPPO A72

OPPO A55 / OPPO A54 / OPPO A53 / OPPO A53s / OPPO A52

OPPO A35 / OPPO A33 / OPPO A32 / OPPO A31

OPPO A16 / OPPO A15s / OPPO A12s / OPPO A12e

OPPO K9 / OPPO K7x / OPPO K7

OPPO F19 Pro / OPPO F19 Pro+ / OPPO F19

OPPO F17 Pro / OPPO F17 OPPO F15

هواتف Xiaomi

في الوقت الحالي هناك عدد قليل من هواتف شركة شاومي المؤهلة للحصول على الإصدار التجريبي من اندرويد 12، وهذه الهواتف تشمل Xiaomi Mi 11 و Mi 11 Ultra و Mi 11i و Mi 11 Pro ولكن هذه الهواتف تستخدم النسخة الافتراضية من اندرويد 12 وليست واجهة MIUI المُعدلة. على كل حال من المتوقع حصول العديد من هواتف شاومي على اندرويد 12 مثل عائلة Xiaomi و Redmi و Poco و Blackshark. وهذه هي قائمة بهواتف شاومي المؤهلة للحصول على اندرويد 12:

Xiaomi Mi 11 / Mi 11 Pro / Mi 11 Ultra / Mi 11i / Mi 11 Lite

Xiaomi Mi 11T / Mi 11T Pro

Xiaomi Mi Mix 4 / Mi Mix Fold

Xiaomi Mi 10 / Mi 10 Pro / Mi 10 Youth / Mi 10i / Mi 10s

Xiaomi Mi 10T / Mi 10T Pro / Mi 10T Lite

Redmi 10 / Redmi 10 Prime

Redmi Note 10 series

Redmi Note 9 series

Redmi Note 8 2021

Redmi K40 series

Redmi K30 series

Redmi 10X series

POCO F3

POCO F2 Pro

POCO X3 / X3 Pro

POCO X2

POCO M3 / M3 Pro

POCO M2 / M2 Pro

POCO C3

هواتف Motorola

للأسف هواتف موتورولا التي تم إطلاقها في عام 2020 أو حتى في مطلع عام 2021 لن تحصل على تحديث اندرويد 12 الجديد. الهواتف التي ستحصل على أندرويد 12 من شركة موتورولا هي فقط التي تم إطلاقها خلال عام 2021 بنظام أندرويد 11. ولذلك نتوقع أن قائمة هواتف موتورولا المدعومة من النظام الجديد قليلة جداً. وهذه هي قائمة الهواتف المتوقع حصولها على النظام الجديد:

Motorola RAZR 5G

Motorola Edge+ (2020)

Motorola Edge (2021)

Motorola Edge 20 / Edge 20 Pro / Edge 20 Lite

Moto G10 Power

Moto G20

Moto G30

Moto G40

Moto G50

Moto G60

Moto G100

هواتف Nokia

من خلال المشاكل التي واجهت شركة نوكيا لكي تتمكن من الإيفاء بوعدها بإطلاق اندرويد 11 لجميع هواتف Android One في مواعيدها بشكل صحيح، فللأسف لا توجد أي أدلة حول الموعد الذي قد تتلقى فيه هواتف الشركة التحديد الجديد. ولكننا نعتقد أن هذه هي قائمة هواتف الشركة التي سوف تحصل على اندرويد 12:

Nokia X20

Nokia X10

Nokia XR20

Nokia G20

Nokia G10

Nokia 8.3 5G

Nokia 8 V 5G UW

Nokia 5.4

Nokia 5.3

Nokia 1.3

Nokia 2.4

Nokia 3.4

هواتف LG

على الرغم من أن شركة LG قررت الخروج من سوق الهواتف الذكية، إلا أنها وعدت بقدرتها على تقديم التحديثات الجديدة من نظام أندرويد لهواتفها المستحقة. وهذه هي قائمة هواتف الشركة المتوقع حصولها على اندرويد 12:

LG Wing

LG Velvet

LG V50S

LG V50

LG G8

LG Q31

LG Q52

LG Q92

في الختام: هذه هي قائمة الهواتف الذكية لجميع الشركات المصنعة والمتوقع حصولها على اندرويد 12، فهل هاتفك من بينها؟