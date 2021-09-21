هل سيحصل هاتفك على اندرويد 12؟ إليكم جميع الهواتف المدعومة وموعد الطرح!

أطلقت شركة جوجل الإصدار التجريبي النهائي من اندرويد 12، مما يعني أن الإصدار النهائي المستقر من نظام أندرويد 12 في طريقه إلينا. جميع التوقعات تشير إلى أن الرابع من أكتوبر المقبل هو الموعد المحدد لإطلاق النظام الجديد.
في نفس الوقت أطلقت بعض الشركات المصنعة الإصدارات التجريبية من واجهات المستخدم الجديدة، مثل One UI 4.0 و OxygenOS 12 المستندة على بنية اندرويد 12. وهذا يعني أن جميع الشركات المصنعة لهواتف الأندرويد مشغولين بالفعل في تطوير ودمج المزايا الجديدة في واجهات الاستخدام الخاصة بهم.
ولكنك جئت إلينا لتعرف ما إذا كان هاتفك مدعوم من نظام أندرويد 12 أم لا، أليس كذلك؟ في الحقيقة لم تعلن جميع الشركات بشكل رسمي حتى الآن ما هي الهواتف المدعومة من نظام جوجل الجديد، ولكن بناءً على رأيناه خلال الأعوام الماضية، يمكننا توقع قائمة الهواتف المدعومة لنظام أندرويد 12 لجميع الشركات بسهولة.
بطبيعة الحال ستحصل جميع الهواتف الرائدة الرئيسية على الإصدار النهائي من أندرويد 12 بحلول نهاية عام 2021، بينما ستحلق بها هواتف الفئة المتوسطة والاقتصادية بدءاً من عام 2022 وحتى منتصف العام. والآن إليكم قائمة الهواتف التي نتوقع حصولها على النظام الجديد.
هواتف Google Pixel
سيتمكن مالكي هواتف جوجل بيكسل من الحصول على الإصدار النهائي من نظام اندرويد 12 يوم إطلاقه رسمياً. وبناءً على التوقعات التي وردت إلينا فإن الرابع من أكتوبر المقبل هو الموعد المحدد. لذا، نتوقع أن التحديث سيصل إلى هواتف Pixel 3 وما بعدها. وهذه هي قائمة بجميع هواتف جوجل بيكسل التي ستحصل على اندرويد 12:
- Pixel 3
- Pixel 3 XL
- Pixel 3a
- Pixel 3a XL
- PixelPixel 4 XL
- Pixel 4a
- Pixel 4a 5G
- Pixel 5
- Pixel 5a
- Pixel 6
هواتف Samsung Galaxy
وصل الإصدار التجريبي من واجهة One UI 4.0 المستندة على نظام أندرويد 12 إلى هواتف جالكسي S21، ولكننا نتوقع أن تصل الواجهة الجديدة إلى الرائد الأقدم مثل جالكسي S20s أيضاً. وهذه هي قائمة الهواتف المتوقع حصولها على أندرويد 12 من شركة سامسونج:
- Galaxy S21 / S21 Plus / S21 Ultra
- Galaxy S20 / S20 Plus / S20 Ultra / S20 FE
- Galaxy S10 / S10 Plus / S10 Ultra / S10 Lite / S10e
- Galaxy Note 20 / S20 Ultra
- Galaxy Note 10 / Note 10 Plus | Note 10 Lite
- Galaxy Z Fold 3
- Galaxy Z Flip 3
- Galaxy Z Fold 2
- Galaxy Z Flip
- Galaxy Fold
- Galaxy A72
- Galaxy A52s
- Galaxy A52
- Galaxy A42
- Galaxy A32
- Galaxy A22
- Galaxy A12
- Galaxy A02s
- Galaxy A02
- Galaxy A71
- Galaxy A51
- Galaxy A41
- Galaxy A31
- Galaxy A21s
- Galaxy A21
- Galaxy A11
- Galaxy A03s
- Galaxy A Quantum
- Galaxy M62
- Galaxy M42
- Galaxy M32
- Galaxy M12
- Galaxy M02s
- Galaxy M02
- Galaxy M51
- Galaxy M31s
- Galaxy M31 Prime
- Galaxy M21s
- Galaxy M21
- Galaxy M11
- Galaxy M01s
- Galaxy M01
- Galaxy F62
- Galaxy F52 5G
- Galaxy F22
- Galaxy F12
- Galaxy F02s
- Galaxy F41
- Galaxy XCover 5
- Galaxy XCover Pro
هواتف OnePlus
في الوقت الحالي يتم اختبار الإصدار التجريبي المغلق على كل من OnePlus 9 و OnePlus 9 Pro، ومن المتوقع أن يتم طرح الإصدار التجريبي للمستهلك خلال نهاية سبتمبر أو بداية أكتوبر القادم. وبناءً على الخريطة التي كانت تتبعها شركة OnePlus، فمن المتوقع أن تتلقى هذه الهواتف الإصدار النهائي من اندرويد 12 خلال نهاية العام الحالي. وإليكم قائمة هواتف OnePlus المتوقع حصولها على اندرويد 12:
- OnePlus 7
- OnePlus 7 Pro / 7 Pro 5G
- OnePlus 7T
- OnePlus 7T Pro / 7T Pro McLaren
- OnePlus 8
- OnePlus 8 Pro
- OnePlus 8T
- OnePlus 9
- OnePlus 9 Pro
- OnePlus 9R
- OnePlus 9 RT
- OnePlus Nord
- OnePlus Nord CE
- OnePlus Nord 2
- OnePlus Nord N200
هواتف Oppo
من المتوقع أن تبدأ واجهة ColorOS 12 في الوصول إلى سلسلة Find X3 في أوائل شهر أكتوبر. وبناءً على التسريبات، فمن المحتمل أن يصل التحديث الجديد إلى أكثر من 100 هاتف من شركة أوبو. وهذه هي القائمة المتوقعة من هواتف الشركة التي ستحصل على اندرويد 12:
- Find X3 / Find X3 Pro / Find X3 Neo / Find X3 Lite
- Find X2 / Find X2 Pro / Find X2 Neo / Find X2 Lite
- Reno 6 / Reno 6 Pro / Reno 6 Pro+ / Reno 6Z
- Reno 5 / Reno 5 Pro / Reno 5 Pro+ / Reno 5 Lite / Reno 5K / Reno 5F
- Reno 4 / Reno 4 Pro / Reno 4F / Reno 4Z / Reno 4 Lite / Reno 4 SE
- Reno 3 / Reno 3 Pro
- OPPO A95 / OPPO A94 / OPPO A93 / OPPO A93s
- OPPO A74 / OPPO A73 / OPPO A72
- OPPO A55 / OPPO A54 / OPPO A53 / OPPO A53s / OPPO A52
- OPPO A35 / OPPO A33 / OPPO A32 / OPPO A31
- OPPO A16 / OPPO A15s / OPPO A12s / OPPO A12e
- OPPO K9 / OPPO K7x / OPPO K7
- OPPO F19 Pro / OPPO F19 Pro+ / OPPO F19
- OPPO F17 Pro / OPPO F17 OPPO F15
هواتف Xiaomi
في الوقت الحالي هناك عدد قليل من هواتف شركة شاومي المؤهلة للحصول على الإصدار التجريبي من اندرويد 12، وهذه الهواتف تشمل Xiaomi Mi 11 و Mi 11 Ultra و Mi 11i و Mi 11 Pro ولكن هذه الهواتف تستخدم النسخة الافتراضية من اندرويد 12 وليست واجهة MIUI المُعدلة. على كل حال من المتوقع حصول العديد من هواتف شاومي على اندرويد 12 مثل عائلة Xiaomi و Redmi و Poco و Blackshark. وهذه هي قائمة بهواتف شاومي المؤهلة للحصول على اندرويد 12:
- Xiaomi Mi 11 / Mi 11 Pro / Mi 11 Ultra / Mi 11i / Mi 11 Lite
- Xiaomi Mi 11T / Mi 11T Pro
- Xiaomi Mi Mix 4 / Mi Mix Fold
- Xiaomi Mi 10 / Mi 10 Pro / Mi 10 Youth / Mi 10i / Mi 10s
- Xiaomi Mi 10T / Mi 10T Pro / Mi 10T Lite
- Redmi 10 / Redmi 10 Prime
- Redmi Note 10 series
- Redmi Note 9 series
- Redmi Note 8 2021
- Redmi K40 series
- Redmi K30 series
- Redmi 10X series
- POCO F3
- POCO F2 Pro
- POCO X3 / X3 Pro
- POCO X2
- POCO M3 / M3 Pro
- POCO M2 / M2 Pro
- POCO C3
هواتف Motorola
للأسف هواتف موتورولا التي تم إطلاقها في عام 2020 أو حتى في مطلع عام 2021 لن تحصل على تحديث اندرويد 12 الجديد. الهواتف التي ستحصل على أندرويد 12 من شركة موتورولا هي فقط التي تم إطلاقها خلال عام 2021 بنظام أندرويد 11. ولذلك نتوقع أن قائمة هواتف موتورولا المدعومة من النظام الجديد قليلة جداً. وهذه هي قائمة الهواتف المتوقع حصولها على النظام الجديد:
- Motorola RAZR 5G
- Motorola Edge+ (2020)
- Motorola Edge (2021)
- Motorola Edge 20 / Edge 20 Pro / Edge 20 Lite
- Moto G10 Power
- Moto G20
- Moto G30
- Moto G40
- Moto G50
- Moto G60
- Moto G100
هواتف Nokia
من خلال المشاكل التي واجهت شركة نوكيا لكي تتمكن من الإيفاء بوعدها بإطلاق اندرويد 11 لجميع هواتف Android One في مواعيدها بشكل صحيح، فللأسف لا توجد أي أدلة حول الموعد الذي قد تتلقى فيه هواتف الشركة التحديد الجديد. ولكننا نعتقد أن هذه هي قائمة هواتف الشركة التي سوف تحصل على اندرويد 12:
- Nokia X20
- Nokia X10
- Nokia XR20
- Nokia G20
- Nokia G10
- Nokia 8.3 5G
- Nokia 8 V 5G UW
- Nokia 5.4
- Nokia 5.3
- Nokia 1.3
- Nokia 2.4
- Nokia 3.4
هواتف LG
على الرغم من أن شركة LG قررت الخروج من سوق الهواتف الذكية، إلا أنها وعدت بقدرتها على تقديم التحديثات الجديدة من نظام أندرويد لهواتفها المستحقة. وهذه هي قائمة هواتف الشركة المتوقع حصولها على اندرويد 12:
- LG Wing
- LG Velvet
- LG V50S
- LG V50
- LG G8
- LG Q31
- LG Q52
- LG Q92
في الختام: هذه هي قائمة الهواتف الذكية لجميع الشركات المصنعة والمتوقع حصولها على اندرويد 12، فهل هاتفك من بينها؟
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