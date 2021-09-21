رصد هاتف سامسونج جالكسي S22 بمعالج Snapdragon 898 على منصة GeekBench

على الرغم من أننا لا زلنا بعيدين عن موعد الإطلاق الرسمي لهواتف الجيل الجديد من سلسلة S الرائدة من سامسونج، إلا أن هناك الكثير من التسريبات المتعلقة بهواتف هذه السلسلة التي تظهر بين كل حين والأخر. حيث ظهرت مؤخراً نتائج هاتف جالكسي S22 على قاعدة بيانات GeekBench مما أتاح لنا فرصة بإمكانية رؤية بعض المواصفات الحقيقية للهاتف قبل الإعلان الرسمي.

من خلال صفحة النتائج، يحمل الهاتف رقم الطراز SM-S901U، ومن المؤكد أن حرف “U” للدلالة على كونه الإصدار الموجه لأسواق أمريكا الشمالية. أيضاً هناك بعض التفاصيل حول الشريحة والمعالج وإصدار أندرويد المستخدم.

حيث ظهر الهاتف على المنصة باحتوائه على شريحة Snapdragon 895، والتي تُعرف أيضاً باسم Snapdragon 898 وتفيد التسريبات إلى أن هذه الشريحة حصلت على دقة تصنيع 4 نانوميتر. أما بالنسبة للمعالج الرسومي فهو طراز Adreno 730 وهو من أبرز الدلائل على أن الشريحة المستخدمة في الهاتف هي بالفعل Snapdragon 898.

يعمل هاتف جالكسي S22 افتراضياً بإصدار أندرويد 12، وهو شيء متوقع بالفعل. وعلى الأرجح أن الهاتف يعمل من خلال واجهة One UI 4.0. يحتوي الهاتف من الداخل على ذاكرة رامات بحجم 8 جيجابايت. ولكن بعض التوقعات تشير إلى احتمالية وجود طرازات من الهاتف حتى سعة 12 جيجابايت.

مؤخراً كانت قد ظهرت بعض التسريبات التي تشير إلى وجود إصدار من الهاتف يحتوي على شريحة Exynos 2200، على الرغم أن هناك بعض المصادر التي توقعت عدم وصول Extnos 2200 إلا لهاتف Galaxy S22 Ultra فقط.

بدون شك Exynos 2200 سيكون أفضل من Snapdragon 898، خاصة وأنه يحتوي على وحدة معالجة رسومية متطورة AMD mRDNA وجميع الاحتمالات تشير إلى أنه أفضل من Snapdragon 895/Snapdragon 898.

في الواقع بعض الاختبارات المبكرة التي تم تسريبها الشهر الماضي كشفت أن معالج Exynos 2200 أفضل بنسبة لا تقل عن 20% من شريحة Snapdragon 898.

على كل حال لا يمكننا الجزم بصحة هذه النتائج في الوقت الحالي، ولكن بدون شك جميعنا متحمسون لرؤية أداء شركة سامسونج خلال عام 2022. فهل أنتم متحمسون مثلنا لسلسلة Galaxy S22؟ أخبرونا في التعليقات.