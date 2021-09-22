تحديث iOS 15.1 – إطلاق النسخة التجريبية الأولى وهذا التعديلات الجديدة!

بعد إطلاق تحديث iOS 15 و iPadOS 15 رسمياً لهواتف الايفون وأجهزة الايباد، ابل تطلق أولى النسخ التجريبية لأول تحديث فرعي للنظام وهو iOS 15.1 و iPadOS 15.1.

ما الجديد في تحديث iOS 15.1 و iPadOS 15.1 ؟

هناك بعض التغييرات في التحديث الفرعي الأول لأجهزة الايفون والايباد ونذكر منها ما يلي:

عودة ميزة مشاركة الشاشة في فيس تايم

ميزة مشاركة الشاشة SharePlay تم سحبها من تحديثات iOS 15 و iPadOS 15 لعدم جاهزيتها بشكل كامل والآن تعود من جديد مع أولى التحديثات الفرعية.

ميزة مشاركة الشاشة SharePlay تتيح للمستخدمين مشاركة شاشة هواتفهم مع بعضهم البعض والاستماع للموسيقى معاً ومشاهدة الأفلام ومقاطع الفيديو سوياً.

إضافة كارت لقاح فيروس كورونا إلى تطبيق المحفظة

تطبيق المحفظة Wallet على الايفون بات يتيح إمكانية الاحتفاظ بكارت لقاح فيروس كورونا على التطبيق لإظهاره واستخدامه في كل مرة يُطلب منك ما يثبت أنك تلقيت اللقاح.

إصلاح بعض المشكلات في الإطلاق المبدئي للتحديثات

مع الإطلاق المبدئي لتحديثات iOS 15 و iPadOS 15 تم رصد بعض الأخطاء والمشاكل على الإصدارات المختلفة من الايفون والايباد. التحديثات الفرعية الجديدة سوف تحاول حل بعض تلك المشكلات.

إضافات أخرى ..

إضافة أيقونة جديدة لخيار إذاعة المكالمات Announce Calls.

هذه هي النسخة التجريبية الأولى من التحديث الفرعي الأول iPadOS & iOS 15.1 Beta 1 وسوف يصدر التحديث بشكل رسمي خلال شهر أكتوبر المقبل.