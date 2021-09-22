وان بلس تؤكد – لن يكون هناك هاتف OnePlus 9T هذا العام!

أكد الرئيس التنفيذي لشركة وان بلس Pete Lau أنه لن يكون هناك هاتف OnePlus 9T هذا العام، على الرغم من أنه سيكون هناك تواجد لهاتف جديد لاحقاً خلال نهاية عام 2021.

حتى الآن لا نعلم ما هو الهاتف الذي تخطط له شركة وان بلس، فقد يكون مجرد تكرار جديد لسلسة Nord أو من الممكن أن يكون هو هاتف OnePlus 9RT الذي قمنا بتغطية أخباره خلال الفترة الماضية ولم يتم طرحه حتى الآن في العديد من الأسواق.

هذا يعني أننا مُضطرين على الانتظار لسلسلة OnePlus 10 حتى نتمكن من رؤية هاتف رائد جديد للشركة، ومع ذلك لا نتوقع حدوث ذلك إلا خلال عام 2022.

على الرغم من أننا كنا قد علمنا من خلال العديد من التسريبات أنه لن يكون هناك هاتف OnePlus 9T هذا العام، إلا أن الأمر أصبح بشكل رسمي فعلاً. غالباً كانت شركة OnePlus تقوم بالإعلان عن هاتف رائد جديد في بداية العام، ثم تطرح نسخة T لاحقاً خلال نفس العام – بعد 6 أشهر على وجه التحديد. على سبيل المثال تم الكشف عن OnePlus 8 في أبريل عام 2020 ثم جاء بعده OnePlus 8T في أكتوبر من نفس العام.

العديد من التغييرات الجديدة على برنامج ونظام التشغيل

صرح Lau خلال حديثه أن هناك العديد من التغييرات التي طرأت على برنامج التشغيل بعد تكامل الشركة مع أوبو – Oppo. حيث أعلنت سابقاً كلاهما أنهما سيوحدان قاعدة التعليمات البرمجية الخاصة بنظامي OxygenOS و ColorOS مما يعني أننا سنتعامل مع واجهة مستخدم جديدة على كلً من هواتف الشركتين – ولا نعلم ما هو اسمها حتى الآن.

وأضاف الرئيس التنفيذي خلال حواره أن كل من Oppo و OnePlus اتخذتا هذه الخطوة من أجل الجمع بين نقاط القوة في نظامي التشغيل لتوحيد نظام تشغيل واحد أكثر سلاسة وسرعة وخالي من أية عيوب أو مشاكل ومُجهز بأفضل المزايا.

وأكد أن أول جهاز رائد جديد سيأتي بنظام التشغيل الجديد سيتم طرحه خلال عام 2022. نتوقع بالتأكيد أن هذا الهاتف سيكون الرائد الجديد OnePlus 10. ولكن حتى الآن لم نحصل على أي معلومات تشير إلى أجهزة أوبو التي ستتمتع بالنظام الجديد.