طريقة حظر المكالمات الهاتفية على الاندرويد بدون تطبيقات خارجية

بدون شك حظر المكالمات الهاتفية من أهم وأبرز المزايا التي يبحث عن أي مستخدم عندما يبدأ في تلقي مكالمات هاتفية غير مرغوب فيها أو رسائل نصية ترويجية أو مكالمات هاتفية من أي شخص أو أي جهة لا تريد الرد عليها. في الوقت الحالي نظام أندرويد هو نظام التشغيل الأكثر استخداماً في العالم، مع أكثر من 2.5 مليار مستخدم نشط في أكثر من 190 دولة.

فإذا كنت مستخدم أندرويد وتبحث عن طريقة كي تتمكن من حظر المكالمات الهاتفية على هاتفك الأندرويد، فأنت جئت إلى المكان الصحيح. سوف نستعرض لك طريقتان لفعل ذلك ودون أن تضطر على تنزيل أي تطبيقات خارجية.

تذكر فقط أن هذه الطرق سوف تعمل على حظر المكالمات الهاتفية لهذا الشخص (أو الروبوت الآلي) الذي يحاول الاتصال بك، بمعنى أنك لن تستقبل منه أي مكالمات أو رسائل من الآن فصاعدا. ومع ذلك لا يزال بإمكانك الاتصال بهذا الشخص من خلال هاتفك أيضاً بشكل طبيعي جداً.

الطريقة الأولى: حظر المكالمات الهاتفية من خلال تطبيق الهاتف

الخطوات بسيطة للغاية. فقط قم بالنقر فوق أيقونة تطبيق الهاتف من الشاشة الرئيسية، وبمجرد فتح التطبيق انقر على أيقونة الثلاث نقاط الرأسية من أعلى يسار شاشته الرئيسية واختار من القائمة المنسدلة “الإعدادات”.

في النافذة التالية انقر فوق “الأرقام المحظورة” وفي الشاشة الجديدة انقر فوق “إضافة رقم”…

في الخطوة الأخيرة قم بكتابة رقم الهاتف ثم انقر فوق حظر. وهذا هو كل شيء من أجل حظر الأرقام على الأندرويد من خلال تطبيق الهاتف. إذا أردت في أي وقت أن تقوم بإلغاء حظر الرقم، كل ما عليك فعله هو النقر على أيقونة السالب المتواجدة بجانب الرقم وسيتم إزالة الحظر من عليه.

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الطريقة الثانية: حظر المكالمات الهاتفية من خلال تطبيق جهات الاتصال

في هذه الطريقة يمكنك حظر الأرقام على هاتفك الأندرويد ولكن في حالة كنت تحتفظ بهذا الرقم في تطبيق جهات الاتصال. أولاً قم بفتح تطبيق “جهات الاتصال” من على شاشة الهاتف الرئيسية، ثم ابدأ بالبحث عن الرقم أو جهة الاتصال التي تريد حظرها.

وبمجرد الوصول إليها قم بالنقر فوقها. والآن قم بالنقر على أيقونة الثلاث نقاط الرأسية من أعلى اليسار، ومن القائمة المنسدلة اختار “حظر الأرقام”. ستظهر لك رسالة تطلب منك التأكيد لحظر الرقم، انقر فوق حظر وهذا هو كل شيء.