تلغرام يطلق تحديث جديد يجلب للمستخدمين ميزات جديدة

في إطار سعيها لتطوير تطبيق تلغرام قامت الشركة المالكة للتطبيق بإطلاق تحديث جديد للتطبيق جلب معه مجموعة من الميزات.

وسيتيح التحديث الجديد إمكانية بث فيديو أو صوت من خلال خيار جديد يظهر في القائمة، ويمكن للمستخدم الوصول إليه من خلال النقر على النقاط الثلاثة الموجودة في الجانب العلوي.

وسيكون بمقدور المستخدم تحديد شكل التسجيل الذي يرغب به سواء أكان طولي أم عرضي، وبعد الانتهاء من تسجيله سيتم تحميله ووضعه في الرسائل المحفوظة بشكلٍ تلقائي، الأمر الذي سيجعل الشخص قادراً على إعادة إرساله دون الحاجة لإعادة رفعه.

كما سيجلب التحديث ميزة جديدة تتيح للمستخدمين معرفة من قرأ رسالتهم في المجموعات، وليس معرفة من وصلت إليه فقط.

كما عمد مطورو التطبيق لإضافة 8 خلفيات جديدة منها خلفيات متحركة، وذلك لكي يمنحوا المستخدمين حرية تغيير الشكل الخاص بالدردشة، بالإضافة لتطويرها الإيموجي، حيث أصبح بإمكان المستخدم تحويلها لرموز تفاعلية متحركة تتفاعل على كامل الشاشة مع اهتزازات أثناء وصول الإشعارات.

يذكر أنّ تلغرام تهدف من هذه التحديثات جذب أكبر عدد من المستخدمين للتطبيق الذي بات يحظى بشعبية كبيرة في العالم.

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