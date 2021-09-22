أهم المشاكل الشائعة بعد التحديث إلى iOS 15 وكيفية التعامل معها

قام العديد من المستخدمين بتنزيل و تثبيت تحديث iOS 15 على هواتف الايفون الخاصة بهم، والبعض تحدث عن عدة مشاكل ظهرت بعد التحديث.

نفاذ البطارية سريعاً

شكوى متكررة بعد كل تحديث كبير، وطالما أن تلك المشكلة طارئة بعد التحديث فلا خوف على جهازك ولا على البطارية.

هذا يحدث عادة في الساعات والأيام الأولى بعد التحديث بسبب قيام النظام بتثبيت المزايا الجديدة وإعادة فهرسة الملفات وبعض العمليات في الخلفية بعدها تعود البطارية إلى أدائها الاصلي قبل التحديث.

انهيار بعض التطبيقات

البعض اشتكي من أن بعض التطبيقات والألعاب غير مستقرة بعد التحديث إلى iOS 15 وأن بعض الخصائص معطلة أو أنها تنهار أثناء تشغيلها.

كل هذا أيضاً متوقع، والأفضل أن تتأكد من أن جميع التطبيقات والألعاب المثبتة على جهازك محدثة لآخر إصدار إصدار وتنزيل أية تحديثات أخرى لها على مدار الأيام المقبلة.

رسالة خطأ “ذاكرة التخزين ممتلئة”

بعض المستخدمين أفادول بظهور رسالة “ذاكرة التخزين ممتلئة” على هواتف الايفون الخاصة بهم رغم وجود مساحة تخزين كافية.

هذه على الأرجح رسالة تظهر عن طريق الخطأ ولا تدعو للقلق إن كانت هناك بالفعل مساحة تخزين فارغة ولست مضطراً مثلاً إلى مسح بعض الملفات حتى تختفي الرسالة. ابل سوف تعالج المشكلة في أقرب تحديث فرعي.

مشاكل البلوتوث والوايفاي

إن كانت هناك بعض المشاكل الخاصة بالاتصال عبر الوايفاي أو توصيل الملحقات والأجهزة بالايفون عبر البلوتوث يمكن عمل إعادة تعيين لإعدادات الشبكة ثم إعادة تشغيل الجهاز.



يتم ذلك بالذهاب إلى الإعدادات Settings > عام General > إعادة تعيين Reset > إعادة تعيين إعدادات الشبكة Reset Network Settings.

مشاكل أخرى؟

إذا كانت لديك أي مشاكل أخرى على الايفون أو الايباد بعد التحديث إلى iOS 15 و iPadOS 15 قم بذكرها عبر التعليقات.

ابل تتابع عن كثب كل المشاكل التي يتحدث عنها المستخدمون، وسوف تحلها بالتحديثات الفرعية خلال الأيام المقبلة.

إن كنت تود مزيداً من الاستقرار في الأداء على جهازك، يفضل الانتظار قليلاً والتريث فترة قبل الشروع في تنزيل التحديث الجديد علماً بأن عملية الرجوع مرة أخرى للتحديث الأقدم معقدة وقد تكلفك فقدان بياناتك.