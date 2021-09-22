هاتف سامسونج جالكسي Z Fold 4 سيأتي بسعر أرخص وتحسينات في خصائص الشاشة والكاميرا

لم يمضي الكثير من الوقت منذ أن أطلقت شركة سامسونج هاتف جالكسي Z Fold 3 إلى الأسواق، ولكننا بدأنا نسمع بالفعل عن خليفته القادم جالكسي Z Fold 4 – جدير بالذكر أننا لسنا متأكدين بعد من اسم الهاتف – ولكن وفقاً للتقارير الصادرة من المواقع التقنية الكورية، فقد تأتي هواتف سامسونج المستقبلية بسعر أرخص مقارنة بهواتف الجيل الحالي.

بدى الأمر واضحاً عندما قامت شركة سامسونج بتقليل تكلفة هواتفها القابلة للطي. وحالياً يتم بيع كل من Galaxy Z Flip 3 و Galaxy Z Fold 3 بأسعار مخفضة عن طُرز الجيل الماضي، رغم أن كلاهما يحملان العديد من المزايا الجديدة. هذه هي الخطوة الصحيحة والجريئة التي اتخذتها سامسونج لكي تتمكن من تحقيق أكبر عائد ممكن من الأرباح ولكي تستطيع أن تحطم الأرقام القياسية من جديد.

ولكن على أرض الواقع، هاتف جالكسي Z Fold 3 يُباع بقيمة 1800$ دولار أمريكي، وهو بالطبع سعر باهظ جداً، ولهذا السبب لا يمكننا اعتباره على كونه هاتف مناسب لجميع المستخدمين. بهذا الشكل هو خارج المنافسة تماماً عندما يتعلق الأمر بالهواتف الرائدة التي تُباع بقيمة 1000$.

وبالتالي لم يعد أمام العملاق الكوري أي حيلة ممكنة لجعل هواتفها القابلة للطي هواتف مناسبة للجميع إلا عن طريق تقليل أسعارها وبشرط أكيد وهو عدم المساس بجودتها الأصلية. لذا، من خلال التسريبات، يبدو أن شركة سامسونج تخطط لتقليل تكاليف الإنتاج، وهذا سيكون من خلال الاعتماد على زجاج فائق النحافة (UTG) الأكثر تطوراً وفعالية من حيث التكلفة.

على الرغم من أن هذه التكنولوجيا ليست واعدة، ولكن لدى سامسونج الوقت الكافي لتصحيح أي أخطاء بها. فنحن لا نتوقع رؤية جالكسي Z Fold 4 قبل النصف الثاني من عام 2022.

بجانب خفض التكاليف، من المتوقع أيضاً أن تعمل سامسونج على تحسين أداء الكاميرا تحت الشاشة (UDC)، ومن المتوقع أن تكون هذه التحسينات في صالح القدرة على التقاط صور واضحة وذات جودة أعلى من كاميرات الجيل الحالي، ولكن من الضروري أيضاً أن تجعل سامسونج الكاميرا الجديدة غير واضحة عندما لا تكون قيد الاستخدام.

على كل حال، إذا صدقت هذه الأقاويل – انخفاض السعر وتحسينات ملحوظة في أداء الكاميرا – فمن المحتمل أن يتمكن جالكسي Z Fold 4 من كسر جميع الحواجز التي تقف في طريقه. ولكن دعونا نتريث قليلاً، انخفاض سعر جالكسي Z Fold 4 لا يعني أنه سيصبح بقيمة 1000$ فقط لينافس بقية الهواتف الرائدة الأخرى، ولكن دعونا نأمل أن يأتي أرخص من الطراز الحالي بفارق 200$ أو 300$.