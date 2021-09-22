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ارتديا الكمامة فطردا من المطعم!

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قام مطعم أمريكي يقع في مدينة روليت في ولاية تكساس بطرد الزوجين ناتالي وجوزيه من المطعم لرفضهما خلع الكمامة.

وكان الزوجان قد قررا دخول المطعم من أجل تناول وجبة طعام، وأصرا على ارتداء الكمامة رغم حصولهما عن التطعيم لحماية طفلهما البالغ من العمر 4 أشهر، والذي يعاني من نقص في المناعة.

وتفاجأ الزوجان بطلب النادل الغريب، حيث أمرهما بنزع الكمامة أو مغادرة المطعم، وبرر الأمر بأنّ ارتداء الكمامة يخالف قواعد ارتداء الزي في المكان.

وعلى الفور قام الزوجان بمغادرة المطعم بعدما أصرا على عدم نزع الكمامة.

من جانبه قال مالك المطعم بأنّ عدم ارتداء الأقنعة يعدّ جزءاً من قواعد الزي في المطعم، وأوضح بأنّه يرفض بقاء أشخاص يرتدون الأقنعة في مطعمه.

يذكر أن ولاية تكساس الأمريكية تعد من الولايات الرافضة لقيود كورونا بأنواعها، وخاصةً ارتداء الكمامات، حيث شهدت الولاية العديد من المظاهرات الرافضة لقيود كورونا.

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قناة 218 الليبية

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