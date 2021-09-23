تيم حسن يُؤكد تغيير الهيبة لقاعدة العرض في شهر رمضان

نشر الفنان السوري تيم حسن صورة جديدة من كواليس مسلسل الهيبة عبّر من خلالها عن سعادته بجمهور الهيبة، وعلّق عليها بالقول: بالعادة رمضان موسم المسلسلات، وبفضلكم الهيبة غيّر القاعدة، في إشارة منه للنجاح الكبير الذي حققه الجزء الرابع الذي عُرض خارج الموسم الرمضاني.

وتوجّه بالشكر لجمهور المسلسل، ودعاهم لانتظار الجزء الأخير الذي سيُعرض خلال الفترة المقبلة. وحظيت الصورة بانتشار كبير على الإنترنت، ونالت إعجاب عشاق النجم السوري الذين عبّروا عن شوقهم لمتابعة الجزء الخامس والأخير من السلسلة التي حظيت بشعبية كبيرة في العالم العربي.

يُذكر أنّ الجزء الخامس والأخير من السلسلة سيحمل اسم الهيبة جبل، وسيشارك فيه نجوم الأجزاء السابقة المعروفون، بالإضافة لإيمه الصباح وعبد المنعم عمايري الذي سيكون خصم جبل، في حين سيغيب الممثل أويس مخللاتي الذي لعب دور صخر في الأجزاء السابقة.

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