الإفراط في استخدام المنظفات يؤدي للإصابة بأكزيما اليد

أكدّت الجمعية الألمانية لأمراض الجلد والحساسية بأنّ الإفراط في استخدام المنظفات يزيد من احتمال الإصابة بأكزيما اليد.

وقالت إنّ مواد الكيميائية كالصابون، المذيبات، المنظفات، بالإضافة للمواد الحافظة والقلوية، والعوامل الوراثية والربو ترفع من نسبة الإصابة بهذا النوع من الحساسية.

وحددت الجمعية الألمانية أعراض الأكزيما باحمرار في اليدين، التقشر، الشقوق، الشعور بالحكة، بالإضافة للتقرحات الجلدية في بعض الحالات.

وأشارت لإمكانية علاج هذه الأكزيما فور ظهورها باستخدام مضادات الهيستامين، ومراهم وكريمات الكورتيكوستيرويد.

ودعت الجمعية الألمانية الأشخاص وربات المنازل خاصةً للابتعاد عن المواد التي تؤدي لحدوث تهيج في الجلد، وارتداء القفازات أثناء استخدام هذه

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