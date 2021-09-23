نهال عنبر تدحض شائعات وفاة سمير صبري

دحضت الفنانة المصرية نهال عنبر الشائعات التي انتشرت مؤخراً، والتي تحدثت عن وفاة الفنان سمير صبري.

ونشرت النجمة المصرية على حسابها في إنستغرام صورة لسمير صبري، وقالت إنّه يتمتع بصحة جيدة، وإن الأخبار التي يتم تداولها عبر الإنترنت غير صحيحة، وعبّرت عن غضبها من مُروّجي الشائعات ودعتهم للتوقف عن إطلاقها.

وكانت الفنانة المصرية مديحة حمدي قد نشرت نعي الفنان سمير صبري على حسابها الرسمي في موقع فيس بوك، قبل أن تقوم بحذفه بعد تأكدّها من خطأ الخبر الذي وصل لمسامعها.

يُذكر أنّ فيلم ديدو يُعد آخر أعمال النجم المصري، حيث ظهر فيه كضيف شرف. وفيلم ديدو من تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صالح، وبطولة كريم فهمي، أحمد فهمي، بيومي فؤاد، محمد ثروت وغيرهم من النجوم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية