ما هي الفئات التي يجب عليها تجنب حمامات الساونا؟

حذّر الطبيب الألماني أندرياس ميكالسن بعض الفئات من اللجوء لحمامات الساونا، وقال إنّ حمامات الساونا رغم فائدتها العظيمة تضر ببعض حالات مرضى القلب، والأوعية الدموية، والأشخاص المصابين بدوالي الساقين، ومرضى الوردية الجلدي، والأشخاص الذين يمرون بنوبات الربو الحادة، بالإضافة لمرضى الكلى، الكبد، ارتفاع ضغط العين، والصرع.

وأكد الطبيب المختص في الطب الباطني والعلاج الطبيعي الفوائد العظيمة التي تُقدّمها حمامات الساونا للأشخاص الذين لا يعانون من الأمراض السابقة الذكر، وأشار إلى أن حمامات الساونا تُقوي جهاز المناعة، وتعمل على تنشيط الدورة الدموية، بالإضافة لدورها في مساعدة الشخص على الاسترخاء العضلي.

وأشار إلى أنها تُجدد خلايا البشرة، وتعمل على تنظيفها من البثور، ودعا الحوامل ومرضى السكري لاستشارة الطبيب قبل القيام بحمامات الساونا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية