ملخص حدث Microsoft Surface 2021 – إليكم جميع الأجهزة الجديدة التي أعلنت عنها الشركة خلال الحدث

ملخص حدث Microsoft Surface 2021 – كانت الشهور الماضية مليئة بالأخبار والتسريبات المتعلقة بالمنتجات الجديدة لعملاق التكنولوجيا الأمريكي “مايكروسوفت” والتي كانت من أبرزها نظام التشغيل الجديد “ويندوز 11” ولكن اليوم موعدنا مع حدث Microsoft Surface والتي أعلنت الشركة من خلاله عن مجموعة جديدة من الأجهزة التي سنوضحها لكم بالتفصيل من خلال سطور المقال التالي.

Microsoft Surface Duo 2

جميعنا كنا متحمسين لرؤية هاتف مايكروسوفت Surface Duo 2 الذي طال انتظاره نظراً لكونه ثاني هاتف للشركة قائم على نظام أندرويد. للأسف هاتف الجيل الماضي كان بمثابة خيبة أمل كبيرة للشركة وبشتى المقاييس لعدم قدرته على تحقيق الهدف التي كانت تخطط له مايكروسوفت.

في البداية يحتوي الهاتف الجديد Microsoft Surface Duo 2 على كاميرا ثلاثية في الخلف – جدير بالذكر أن هاتف الجيل الماضي لم يكن يحتوي على أي كاميرات خلفية – بالإضافة إلى احتواء الهاتف على معالج Snapdragon 888 مع توفير الدعم لاتصال 5G.

الجانب السلبي الوحيد في الهاتف أن سعره ارتفع مقارنة بهاتف الجيل الماضي بقيمة 100$ ليكون سعره بملغ وقدره 1499$ دولار أمريكي. الآن الهاتف متوفر للطلب المسبق ويمكنك الحصول عليه بدءًا من يوم 5 أكتوبر.

سنرى كيف تمكنت شركة مايكروسوفت من إصلاح المشاكل العديدة التي واجهها هاتف الجيل الماضي Surface Duo والتي كانت تتعلق جميعها بكيفية تشغيل البرامج والتعامل مع النظام. أيضاً سننتظر رؤية مدى جودة الكاميرا الثلاثية في التصوير قبل أن نحكم عليها.

Surface Pro 8

لقد مر علينا أكثر من عامين منذ أن رأينا أي جهاز لوحي رائد من شركة مايكروسوفت، ولكن أخيراً قررت شركة مايكروسوفت أن تقدم جهاز Surface لوحي لعشاق السلسلة وهو باسم Surface Pro 8.

يأتي التابلت الجديد بمساحة شاشة أكبر مع حواف أقل سُمكاً وتم ترقية الشاشة لتحصل على معدل تحديث عالي بسرعة 120Hz ويحتوي على فتحة لمنفذ Thunderbolt وهي ميزة رائعة لنقل الملفات الضخمة والوسائط مع أجهزة التخزين القابلة للإزالة ووحدات التخزين الخارجية أو حتى لتوصيل التابلت مع شاشات العرض الضخمة.

للأسف الجانب السلبي الوحيد هو عدم احتواء التابلت على أي منافذ USB-A وهي مشكلة حقيقية. سيحتوي تابلت Surface Pro 8 على قلم Surface Slim Pen 2 ويحتوي على فتحة شحن/تخزين صغيرة في لوحة المفاتيح القابلة للفصل.

يمكنك الحصول على تابلت Surface Pro 8 بدءًا من يوم 5 أكتوبر القادم ولكنه متاح للطلب المسبق من الآن بسعر يبدأ عند 1099$ دولار أمريكي.

Surface Laptop Studio

وجاء ضمن ملخص حدث Microsoft Surface 2021 الإعلان عن أحدث كمبيوتر محمول للشركة، ولا نعلم إذا كنت ستحبون هذا الأمر أم لا – ولكن قررت الشركة أن تطلق عليه اسم Surface Laptop Studio بدلاً من استخدام المسمى المعهود في الأجيال الثلاثة السابقة Surface Book.

مع الكمبيوتر المحمول الجديد ستكون قادراً على فصل لوحة المفاتيح جزئياً لاستخدام الشاشة كجهاز لوحي ولكن لن تتمكن من فصلها بشكل كامل، ولكن ستكون قادراً على تدويرها بزوايا مختلفة لكي تتمكن من استخدام الشاشة كتابلت.

تأتي شاشة اللاب توب بمعدل تحديث 120Hz ولديها مساحة تخزين مغناطيسية لقلم Surface Pen وحتى الآن هذا هو أقوى وأفضل لاب توب من شركة مايكروسوفت والذي يمكنك الحصول عليه مقابل 1600$ دولاراً امريكياً.

Surface Go 3

أما إذا كان تابلت Surface Pro مرتفع الثمن جداً بالنسبة لك، فلحسن الحظ أن الشركة قامت بالإعلان عن تابلت أخر ميسور التكلفة وهو Surface Go 3 وهو يحتوي على مواصفات أقل قليلاً ولكنه يتمتع بمعالج من إنتل ويبدأ سعره عند 400$ ومتاح الآن للطلب المسبق وستحصل عليه بدءًا من يوم 5 أكتوبر.

هذا هو كل ما أعلنت عنه شركة مايكروسوفت خلال الحدث، وبالتأكيد سوف نوافيكم بجميع التفاصيل التي تحتاجون معرفتها حول هذه الأجهزة من خلال تغطيتنا المستمرة للأخبار المتعلقة بها.