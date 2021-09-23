عليك انتظار سامسونج جالكسي S23 Ultra إذا كنت في حاجة لكاميرا 200 ميجابيكسل!

البعض كان يتمنى أن تحتوي كاميرا هاتف جالكسي S22 Ultra على مستشعر بدقة 200 ميجابيكسل، في الواقع لقد ظهرت العديد من الشائعات والتسريبات التي أشارت إلى احتواء الهاتف على هذا المستشعر، ولكن اتضح في النهاية أنها ليست الحقيقة.

ولكن من خلال تغريدة جديدة على تويتر للمسرب الشهير Ice Universe فإن كاميرا هاتف جالكسي S23 Ultra ستحتوي على مستشعر بدقة 200 ميجابيكسل.

من خلال المعلومات الواردة إلينا من Ice Universe وهو مسرب شهير لأخبار سامسونج على موقع تويتر، قال في تغريدته أنه من المحتمل أن يحتوي هاتف جالكسي S23 Ultra على كاميرا بدقة 200 ميجابيكسل، ومع ذلك هو لم يؤكد كلامه.

نحن على علم بأن شركة سامسونج تعمل على مستشعر جديد بدقة 200 ميجابيكسل وهو IsoCell HP1، بالإضافة إلى أن هناك بعض التسريبات التي أشارت إلى أن شركة شاومي سوف تستخدم هذا المستشعر في هواتفها المستقبلية. ولكن نعتقد أنه من الصعب أو من الغريب أن تستخدمه شاومي قبل أن نراه فعلياً في هواتف سامسونج أولاً.

نظرياً، مستشعر بدقة 200 ميجابيكسل سيشكل ثورة حقيقية في عالم التصوير الفوتوغرافي على الهواتف الذكية، وسيكون لديه القدرة على التقاط صور بدقة 50 ميجابيكسل، وسيكون أكثر إقناعاً أثناء الاعتماد عليه في التصوير الليلي وفي ظل الإضاءات المنخفضة. ولكن كل هذا نظرياً، لأنك ستكون في حاجة إلى برنامج متطور في نفس الوقت قادر على استخراج كامل قدرات هذا المستشعر الضخم.

على كل حال مازلنا بعيدين عن موعد إطلاق جالكسي S12 Ultra والذي لا نتوقع رؤيته خلال أي وقت قريب قبل مطلع عام 2023. التركيز كله الآن على سلسلة جالكسي S22 والمتوقع الإعلان عنها بشكل رسمي خلال يناير 2022.

على كل حال من السابق لأوانه الحديث عن هاتف سامسونج جالكسي S23 Ultra. في الواقع، لقد قال المسرب في تغريدته أنه لا يعلم أي شيء حتى الآن عن مواصفات الهاتف، وبالتالي لا ينبغي أن تثق في أي ورقة مواصفات تتعلق بالهاتف تقرأها في أي مصدر تقني.

كل ما نتوقعه – أو على الأقل نتمنى وجوده في هاتف جالكسي S23 Ultra – أن يحتوي على كاميرا أسفل الشاشة مثل جالكسي Z Fold 3.