عطل فني يصيب هواتف جالكسي M وجالكسي A في بعض الدول – سامسونج لا تهتم!

يبدو أن هناك خلل أو عطل فني يصيب بعض هواتف جالكسي M وجالكسي A، حيث ظهرت العديد من شكاوى المستخدمين على مدار الأيام الماضية بأن هواتفهم تتعرض لحالات متكررة من التجمد ثم إعادة التشغيل تلقائياً.

هذه المشكلة ظهرت في هواتف مثل جالكسي A50 وجالكسي A50s وجالكسي A51 وجالكسي M31s وجالكسي M30 وجالكسي M30s. ومن المحتمل أنها مشكلة فردية مقتصرة على الهواتف المباعة في بعض دول آسيا.

وفي حين أن بعض المستخدمين يواجهون مشكلة تجمد الهاتف ثم إعادة تشغيله تلقائياً، إلا أن هناك من يشكو بحالة تجمد الهاتف في مرحلة التمهيد ولا يمكن تجاوز شعار شركة سامسونج.

للأسف هذه المشكلة متواجدة منذ قرابة شهرين على الأقل على منتديات موقع سامسونج، بالرغم من ذلك سامسونج لم تعقب على المشكلة بأي حال من حال، تاركة جميع المستخدمين يدبرون أمورهم بأنفسهم.

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الأسوأ من ذلك أن بعض مالكي الهواتف توجهوا مباشرة إلى منافذ سامسونج القريبة منهم لاستكشاف العطل وصيانته، ولكنهم تفاجأوا بأنهم مُضطرين على استبدال اللوحة الأم “Motherboard” هذه الهواتف بتكلفة قدرها 100$ دولار أمريكي تقريباً.

بكل وضوح الإنفاق على مشكلة أو خطأ في نظام التشغيل لم يتسبب فيه المستخدم هو أمر غير عادل بالمرة. على الرغم من ذلك فإن هناك بعض الأبحاث التي كشفت على أن هذه المشكلة لها علاقة بشريحة المعالجة المستخدمة في تلك الهواتف.

معظم الهواتف التي تعرضت لتلك المشكلة إما تحتوي على شريحة Exynos 9610 أو Exynos 9611 ولكننا لسنا متأكدين مما إذا كانت هذه الشرائح هي الجاني الوحيد في المشكلة.

العديد من المستخدمين ينتظرن أي حل بفارغ الصبر من شركة سامسونج لمشكلة التجمد وإعادة التشغيل المتكررة التي تواجه تلك الهواتف، على الرغم من أننا لا نعرف حتى الآن مما إذا كانت هذه المشكلة مجرد خطأ في البرنامج أو عطل فني في هاردوير الهاتف وقد يتطلب في النهاية إلى صيانته.

إذا كانت مشكلة برمجية، فمن الممكن أن يتم حلها بسهولة من خلال التحديثات، أما إذا كانت متعلقة بالهاردوير فهي مشكلة صعبة حقاً. تحظى هواتف جالكسي M وجالكسي A بشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم بسبب تكلفتها الميسورة وخصائصها المميزة. هل واجهتك مشكلة مثل تلك مع هاتفك؟