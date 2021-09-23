ماجدة الرومي تفتتح مهرجان جرش وتكرّم فيه

افتتحت الفنانة اللبنانية، ماجدة الرومي، الدورة 35 من مهرجان جرش، حيث أحيت حفلة فنية، قدّمت فيها باقةً من أغانيها الشهيرة.

وشهد الحفل فقدان النجمة اللبنانية وعيها وهي على المسرح؛ الأمر الذي اضطرها لمغادرته لدقائق عدّة قبل أن تعود، وتُكمل الحفل.

وشاركت السيدة ماجدة الرومي صورًا ومقاطع فيديو من الحفل على صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي، وتقدمت بالشكر للأردن والشعب الأردني على المحبة الكبيرة التي أظهروها لها.

وكانت السلطات المنظمة للمهرجان قد سمحت بدخول الجمهور للحفلة بنسبة إشغال 50%، وبشرط الحصول على لقاح فيروس كورونا.

يُذكر أنّ مهرجان جرش سيُقام في الفترة ما بين 22 سبتمبر الجاري، و2 أكتوبر القادم، وسيَشهد مشاركة مجموعةٍ من نجوم الغناء في العالم العربي.

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